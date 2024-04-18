В Украине могут резко изменить размер пенсий: какие нововведения анонсировали и что для этого придется сделать

В Украине – самый низкий пенсионный возраст в Европе. Это единственное преимущество нашей пенсионной системы, которое частично объясняет ее проблемы. Сейчас на пенсии в среднем украинец может получать менее 30% своей зарплаты. Это критично низкий показатель. Меньше, чем предусмотрено стандартами Международной организации труда. В профильном комитете Верховной Рады говорят, что уже готовят решения, которые должны повысить этот показатель до 40%, а в будущем – до 60%.

О том, какие это могут быть решения, почему в Украине настолько плохо с размерами пенсий и как можно исправить ситуацию, читайте в материале OBOZ.UA.

Новые планы по повышению пенсий. Следует ли ожидать улучшения?

Эффективность любой пенсионной системы можно оценить по двум критериям. Первый: соотношение количества работающих и пенсионеров. Здесь все просто: чем больше работающих, тем больше возможности платить высокие пенсии тем, кто отдыхает. Этот показатель также много говорит и о рынке труда в стране (экономической активности населения), и о демографической ситуации, а также об уровне теневой экономики. Поскольку те, кто официально не оформляются на работе, пенсионеров своими вкладами не содержат. В Украине один работающий удерживает одного пенсионера. Это критически плохая ситуация.

Второй показатель – соотношение пенсии к обычной зарплате. Этот показатель также называют коэффициентом замещения. То есть, какой процент от зарплаты сможет получать в виде пенсии каждый, кто выйдет на заслуженный отдых. И здесь уже речь не идет о размере зарплат и пенсий. Если в стране относительно низкие зарплаты, конечно, так же низкими будут и пенсии. Однако в ситуации, если в этой стране есть эффективная пенсионная система, даже при таких условиях размер пенсии будет составлять хотя бы 40% привычной зарплаты. В Украине, к сожалению, этот показатель составляет менее 30%.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова недавно заявила об амбициозных планах поднять коэффициент замещения до 40%, а лучше вдвое – до 60%. Этого планируют добиться, в том числе, введением накопительных пенсий. То есть помимо привычного взноса в Пенсионный фонд нужно будет еще небольшую часть зарплаты отдавать в специальный накопительный фонд. Тогда при выходе на пенсию можно будет получать деньги и из Пенсионного фонда Украины, и по индивидуальному пенсионному накопительному счету. Когда так как заработает эта система, неизвестно.

"Коэффициент замещения (отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате) на сегодняшний день составляет около 30%. Идет мощная работа над тем, чтобы этот показатель в будущем составлял не менее 40%. Стратегическая цель – это 60%", – заявила она.

Низкий коэффициент замещения в Украине указывает на глобальную проблему. Десятилетиями разные правительства обещают реформировать пенсионную систему. 14 лет назад министр соцполитики Сергей Тигипко с трибуны парламента заявил об обсуждении реформы, предполагавшей в том числе введение накопительных пенсий. Уже тогда он не был первым, кто озвучил такое обещание. Также он не стал и последним.

Накопительную пенсионную систему должно было ввести и правительство Дениса Шмыгаля. Однако подобные планы остановила война. Накопительный фонд должен собирать деньги у работающих и аккумулировать их на персональных счетах. Задача такого фонда: приумножить сохранность или хотя бы не допустить, чтобы их "съела" инфляция. В условиях полномасштабной войны Украина столкнулась с огромной инфляцией, вместе с тем, нет традиционных инструментов заработка для таких фондов (например, развитого и надежного фондового рынка в стране). Так что планы пока никому реализовать не удалось.

Сколько получают пенсионеры за границей

В среднем пенсионеры получают выплаты, размер которых составляет чуть более 50% их привычного заработка, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). То есть если зарабатывал 1500 евро, то на пенсии можно получать 750 евро ежемесячно. Среди плохих примеров в отчете приводят пенсионные системы Эстонии, Ирландии, Литве, Австралии. Там коэффициент замещения ниже 30%. Кстати, именно такой показатель и в Украине. Статистика учитывает ситуации в 37 развитых демократических странах (в частности, страны ЕС, США, Япония, Южная Корея).

Действительно эффективная с точки зрения замещения пенсионная система, например, в Австрии – более 70%. Лучшая ситуация у Греции и Испании (80%). Коэффициент замещения также зависит и от пенсионного возраста, продолжительности карьеры. Во многих пенсионных системах есть привязка размера будущей выплаты не только к зарплате, но и к стажу. Поэтому коэффициент замещения для того, кто работал 40 лет, будет больше, чем у того, кто работал, например, всего 20 лет.

Поэтому воспринимать информацию о коэффициенте замещения отдельно от пенсионного возраста нельзя. В ОЭСР идут к тому, чтобы средний пенсионный возраст для мужчин составлял 66,3 года, а для женщин – 65,8 лет. В Дании, Эстонии, Италии, Нидерландах и Швеции нормальный возраст ухода на пенсию повысится до 70 лет или более, если ожидаемая продолжительность жизни повысится согласно прогнозам правительств.

Сейчас украинец, имеющий среднюю зарплату (сейчас это примерно 16,8 тыс. грн) и 20 лет стажа, может рассчитывать на пенсию в размере 2711 грн. Коэффициент замещения составляет всего около 16,1%. Если же при таких же условиях работать 40 лет, то пенсия будет составлять 5423 грн. А это уже коэффициент замещения в 32,2%. То есть чем больше пенсионный возраст и больше стажа, тем выше пенсия.

В Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет. Недавно издание The New York Times написало о самой плохой демографической ситуации в нашей стране. По оценкам, которые получило издание, 40-летних вдвое больше, чем 20-летних. Это означает, что если сейчас один работающий своим вкладом обеспечивает одного пенсионера, то в будущем, если ничего не изменится, на одного работающего будет два пенсионера. А это фактически приведет к катастрофическому дисбалансу Пенсионного фонда.

Чем беднее пенсионер, тем выше коэффициент заработка

В странах с развитыми экономиками наибольшее соотношение зарплаты к пенсии – у бедных. Это связано с размером минимальных гарантий, которые не могут быть меньше определенного процента. К примеру, в Украине тем, кто выполнил норматив по стажу и достиг 65 лет, гарантированный размер пенсии составляет 40% минималки. Сейчас это 3200 грн. То есть для самых бедных пенсионеров начиная с 65 лет действует коэффициент замещения в 40%.

В то время как со средней зарплатой и при условии, что у вас есть 35 лет стажа, коэффициент замещения будет составлять лишь около 28,2%. В ОЭСР замещение для бедных – 63,8%. Некоторые страны, например Австралия и Ирландия, выплачивают относительно небольшие пенсии по сравнению со средними заработками, но они ближе или даже выше среднего по всему миру.

Литва и Польша предлагают коэффициенты замещения в 30% или менее для лиц с низким доходом. Здесь следует отметить, что речь идет именно о соотношении пенсии к зарплатам. Эффективная пенсионная система может дать возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% привычного заработка.

Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отношению к отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии), или по отношению к самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% привычного дохода.

По данным OBOZ.UA, пенсионная реформа, разрабатываемая сейчас правительством, не предполагает значительного повышения пенсий. Денег на это нет. Также нет планов повысить пенсионный возраст. И хотя с демографической точки зрения для Украины это неизбежный шаг, по такому предложению чиновники отважиться не смогут.

Хуже всего будет следующим правительствам. Так как именно они столкнутся с проблемой большого количества льготных пенсионеров-ветеранов, критической демографической ситуацией, социальными последствиями – война. И чтобы государство могло выполнить все свои обязательства, парламентарии и Кабмин уже сегодня должны разработать и предложить обществу сбалансированную реалистичную реформу. Очевидно, что эта реформа должна содержать и норму повышения общего пенсионного возраста. Однако собеседники OBOZ.UA в правительстве уверены, что такой нормы в ближайшем будущем не будет.