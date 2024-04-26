В Украине меняют систему "социалки": кто получит поддержку от государства в первую очередь

В Украине меняют систему соцполитики – закладывая в нее принцип "формирование способности вместо зависимости". В частности, правительство будет создавать стимулы для возвращения людей к экономической активности, а также будет сосредотачиваться на поддержке тех, "кто в ней действительно нуждается".

Об этом сообщает Правительственный портал. Отмечается, что новая соцполитика:

"начинается прежде всего с социальной услуги";

в случае необходимости, дополняется адресной социальной выплатой.

"Война всегда обостряет социальные вопросы. Количество людей, нуждающихся в поддержке, возросло и, к сожалению, продолжает расти. И старая постсоветская модель не может реагировать адекватно. Вот почему мы создаем принципиально новенькую систему. В ее основе принцип – формирование способности вместо зависимости", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул: один из ключевых элементов адресности и справедливости социальной системы – это принцип "деньги ходят за человеком". Поэтому, отмечается, "правительство создает стимулы для возвращения людей к экономической активности и сосредотачивается на поддержке тех, кто в ней действительно нуждается".

"Еще один ключевой вызов – демографическая ситуация. Правительство формирует комплексный кроссекторальный подход к решению этой проблемы. От выплат при рождении ребенка до создания френдли-среды в общинах для детей и родителей", – говорится в сообщении.

Что предусматривает новая соцполитика Украины

Стимулирование ВПЛ интегрироваться в новые общины и сообщества, находить работу или открывать собственное дело.

"Правительство устанавливает четкие требования к планированию городского пространства, развивает протезирование, в частности, на основе инновационных технологий, поощряет бизнес создавать рабочие места", – объясняется в материале.

Реформа Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Прежде всего, отмечается, будет учитываться потенциал человека к восстановлению. А сама система "будет ориентирована на возвращение его к привычной жизни".

Помощь ветеранам – прежде всего, в послевоенной интеграции в гражданскую жизнь.

Ребенок должен расти в семье.

Формирование центров жизнестойкости.

"Это пространства действенной психосоциальной помощи. Должны максимально упростить доступ всем людям к таким услугам", – объяснил Шмыгаль.

Цифровизация социальной сферы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине запланировано провести проверку выплат пособий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Проверка будет включать сравнение информации, предоставленной реципиентам для получения помощи, с данными, предоставляемыми Министерством социальной политики и другими источниками с целью обеспечения правильности и справедливости выплат.

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