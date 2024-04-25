Всем ВПЛ в Украине готовят проверки выплат: чего ожидать

В Украине запланировано провести проверку выплат пособий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Данная проверка будет включать сравнение информации, предоставленной реципиентам для получения помощи, с данными, предоставляемыми Министерством социальной политики и другими источниками с целью обеспечения правильности и справедливости выплат.

Об этом говорится в проекте приказа, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). "Эта методика разработана с целью обеспечения единого подхода к осуществлению верификации помощи на проживание ВПЛ", – говорится в приказе.

Согласно проекту, проверка будет осуществляться путем сравнения данных. Для этого используются разные базы данных и автоматизированные системы, а передача информации осуществляется с помощью специальной системы электронного взаимодействия. Проверка включает анализ правдивости личных данных и проверку того, имеют ли люди право получать эту помощь в соответствии с установленными условиями и правилами.

Проверка правомерности предоставления выплат

Верификацию помощи переселенцам будет проведен путем сравнения информации от Министерства социальной политики и граждан. Планируется проверить достоверность персональных данных лиц, получающих помощь ВПЛ. Целью проверки является установить:

группу инвалидности в соответствии с информацией централизованного банка данных по проблемам инвалидности;

в соответствии с информацией централизованного банка данных по проблемам инвалидности; факт взятия на учет ВПЛ, согласно данным Единой информбазы данных о переселенцах;

наличие одинаковых записей с персональными данными гражданина, которому назначена помощь ВПЛ по разным личным делам ;

; факт возможного отбывания наказания в местах лишения свободы и факт осуждения;

в местах лишения свободы и факт осуждения; наличие жилья, уничтоженного/поврежденного (до степени непригодного для проживания);

(до степени непригодного для проживания); наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства гражданина на территории тергромад, сведения о которых содержится в перечне территорий, где продолжаются боевые действия или оккупированы;

гражданина на территории тергромад, сведения о которых содержится в перечне территорий, где продолжаются боевые действия или оккупированы; наличие задекларированного или зарегистрированного места жительства по адресу жилья, разрушенного/поврежденного в результате боевых действий;

пребывание за пределами страны свыше 30 календарных дней подряд или свыше 60 дней совокупно в течение полугода;

свыше 30 календарных дней подряд или свыше 60 дней совокупно в течение полугода; наступление в течение трех месяцев перед обращением или при получении помощи переселенцами событий, связанных с:

покупкой транспорта , которому не более пяти лет;

, которому не более пяти лет; приобретением на сумму более 100 тыс. грн земельного участка или квартиры (дома);

земельного участка или квартиры (дома); единовременной оплатой товаров на сумму более 100 тыс. грн;

покупкой безналичной/наличной иностранной валюты на сумму более 100 тыс. грн, согласно данным банков;

на сумму более 100 тыс. грн, согласно данным банков; наличие на 1 число месяца, из которого назначена помощь, или на 1 число каждого месяца, когда получается помощь:

на депозите средств, сумма которых выше 100 тыс. грн , согласно данным банков;

, согласно данным банков; наличие в собственности жилого помещения, расположенного на территориях, не включенных в перечень территорий боевых действий/временной оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов могут получить финансовую помощь на детей, которые сейчас находятся за границей. Суммы пособия различаются в зависимости от страны пребывания детей и составляют от 25 до 40 тыс.грн.

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