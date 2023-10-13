В Украине массово распространяют фальшивки: названы две опасные купюры

В Украине массово распространяют фальшивки в сети. И хотя Нацбанк заявляет о сокращении количества подделок, реальная статистика неизвестна, а схемы распространения фальшивых купюр распространяются.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Статистика в прошлом году искажена полномасштабной войной, сколько на самом деле фальшивок в стране – сказать сложно. Однако на самом деле их количество растет. Подделки изготавливают по всей стране и распространяют практически беспрепятственно. "Деньги" можно купить, пополнив указанный мобильный номер телефона, получить "Новой почтой" или через "клад".

"Новой почтой" запаковываем посылку и отправляем по полной предоплате. Если с посылкой что-то случается, деньги не возвращаем. Можно кладом. Вам в каком районе? Во многих уже есть клады", – рассказывает OBOZ.UA анонимный продавец фальшивок в Telegram. В соцсетях работают десятки онлайн-магазинов по продаже фальшивых купюр.

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Все они обещают высокое качество печати, гарантируют, что купюры невозможно отличить от настоящих. Более того, фальшивки якобы принимают некоторые банкоматы и терминалы (их перечень озвучивают продавцы).

"Новая почта", если посылку правильно упаковать, распечатывать и проверять ее не будет. Этим и пользуются фальшивомонетчики. Почтовый оператор – самый дешевый способ распространения фальшивок. Но в то же время это и самый опасный метод. Если окажется, что правоохранители вместе с почтовым оператором обнаружили незаконную посылку, они легко могут отследить получателя.

Есть еще один способ – фальшивомонетчики почтой присылают сразу большое количество фальшивок своему сотруднику. После он разносит фальшивки, прячет их во дворах, парках, посадках, фотографирует тайник и через продавца пересылает фото покупателю.

За тысячу гривен фальшивомонетчики обещают прислать 3 тыс. грн фальшивок. За 1,5 тыс. грн – 5,5 тыс. грн. А за 5 тыс. грн можно купить 18 тыс. грн фальшивок. Также продают и фальшивые доллары: за 100 долларов можно купить 300 фальшивых баксов.

"За 6 тыс. грн продадим карту Монобанка. В набор входит сама карта банка, ксерокопия документов, на которые она оформлена, SIM-карта, к которому привязана карта, кодовое слово, ПИН-код и доступ к имейлу. Вы можете с помощью этой карты в терминалах пополнить счет фальшивыми купюрами. Потом переводите деньги куда вам нужно и избавляетесь от фальшивок", – рассказывает продавец.

Ранее OBOZ.UA писал:

– как банки блокируют счета украинцев в результате финансового мониторинга;

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