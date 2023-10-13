Украинцам перечислят прожиточный минимум: что теперь будет с выплатами и почему реальный размер в разы выше

В Украине в 2024-м пересчитают прожиточный минимум, но даже после этого фактический размер прожиточного минимума будет в разы выше того, который используют для расчета выплат. Конституция гарантирует: государство должно обеспечивать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом. И если украинец потерял трудоспособность, то должен получать выплаты, размер которых не будет ниже минимума.

О том, какой прожиточный минимум ожидается в 2024 и хватит ли этих средств для обеспечения базовых потребностей, читайте в материале OBOZ.UA.

Как изменится ситуация в Украине и чего ожидать

Еще в начале года фактический прожиточный минимум для пенсионера составил 4951 грн, а сейчас значительно превышает 5 тыс. грн. Для трудоспособных украинцев прожиточный минимум составлял на тот момент 7553 грн, а сейчас – значительно больше 8 тыс. грн.

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Украинцы, которые получат меньше прожиточного минимума (фактического размера), находятся за чертой бедности, рассказывает OBOZ.UA Людмила Черенько, заведующая отделом исследования качества жизни Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины.

Но оценивать нужно не каждого отдельного украинца, а семью. Например, неработающий муж, но при этом имеющий жену с высокой зарплатой, которая удерживает всю семью, за чертой бедности не заходится. Хотя его доходы меньше прожиточного минимума.

По состоянию на начало года совокупный доход на семью из двух взрослых и двух детей согласно расчетному прожиточному минимуму должен составлять не менее 28 528 грн. Этой суммы должно было хватить на минимальный набор продуктов, товаров и услуг. На данный момент эта сумма значительно превышает 30 тыс. грн.

Фактический прожиточный минимум кардинально отличается от того размера, который использует Кабмин для расчета пенсий и помощи. Да, сейчас чиновники используют прожиточный минимум в размере:

2093 грн – на пенсионера;

2684 грн – на взрослого;

2272 грн – на ребенка до 6 лет;

2833 – на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Реальный прожиточный минимум в Украине в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6500 гривен, объясняет министр социальной политики Оксана Жолнович. В бюджете нет средств для того, чтобы обеспечить украинцев выплатами, размер которых будет, по меньшей мере, на уровне фактического прожиточного минимума.

Потому ввели два показателя. Один прожиточный минимум – реальная стоимость набора товаров и услуг. А другой показатель значительно ниже – тот, который используют для расчета социальных выплат. Людмила Черенько объясняет: размер прожиточного минимума постепенно отвязывается от выплат. К примеру, уже сейчас от прожиточного минимума для трудоспособного не зависит размер минимальной зарплаты, но все еще зависит минимальная пенсия.

В целом уровень бедности уже не столь зависит от этого показателя, как прежде. Действительно, есть часть украинцев, это беднейшие граждане, получающие минимальные выплаты, это одинокие родители, которые получают пособие на ребенка.

"Минимальная заработная плата отдельно устанавливается, помощь при рождении отдельно устанавливается. Что касается уровня бедности, то по итогам этого года будет многое понятно. Но сейчас делать какие-то выводы рано. Ожидаем, что ситуация будет лучше, чем раньше ожидалось", – говорит Черенько.

Чего ждать в 2024-м

Прожиточный минимум в Украине на фактический уровень не повысят ни в следующем году, ни в ближайшие годы. Согласно проекту государственного бюджета на 2024 год, украинцы должны по меньшей мере получать:

на детей до 6 лет – 2563 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

для трудоспособных лиц – 3028 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Такой прожиточный минимум предусмотрен на следующий год. И это в несколько раз меньше его фактического размера. Так, для расчета прожиточного минимума в Минсоцие подсчитывают стоимость продуктов и товаров из базовой корзины. Эта корзина дорожает каждый месяц, поэтому размер прожиточного минимума быстро становится неактуальным.

Есть вопросы и до того, как определяется прожиточный минимум. Это набор из нескольких сот товаров и услуг. Если бы украинцы действительно жили так, как предусмотрено прожиточным минимумом:

семья должна покупать диван раз в 25 лет;

женщина должна покупать женское пальто раз в 7 лет;

мужские туфли – раз в 5 лет;

кроватка – раз в 10 лет;

носки – 5 пар в год;

бюстгальтер – 1 в год;

Кроме того, в указанном перечне не предусмотрена часть расходов. К примеру, на современные гаджеты, на мобильный интернет и т.д. И здесь даже речь не идет о расходах на отдых, путешествия или накопления. Еще несколько лет назад в Кабмине заявляли о планах постепенно привести прожиточный минимум к его фактическому размеру. Но сначала коронавирус, а затем полномасштабная война вынудили отложить такие планы. Сейчас же речь идет о том, чтобы хотя бы удержать уровень соцвыплат, который действует по состоянию на данный момент с коррекцией на инфляцию.