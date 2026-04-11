В Украине изменят требования для выхода на пенсию: сколько придется работать

В Украине с 2027-го года требование для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 33 до 34 лет стажа. Как результат, количество пенсионеров, которые смогут вовремя выходить на заслуженный отдых, будет снижаться.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Каждый украинец может проверить свой стаж минимум с 2004-го на портале ПФУ (в личном кабинете). Личный кабинет есть у всех, как работающих, так и пенсионеров.

Если в кабинете не учтен стаж до 2004-го, то, вероятно, его нужно будет доказывать: при оформлении пенсии надо будет предоставить копию трудовой книжки, копию диплома, другие документы, удостоверяющие стаж. У большинства украинцев проблем не возникнет. Исключение: если не сохранились записи в трудовой, если предприятие ликвидировано и есть проблемы с поиском архивных данных, если предприятие расположено на оккупированной территории и нет записей в трудовой книжке и тому подобное.

Для получения данных на портале ПФУ надо пройти авторизацию. Это можно сделать с помощью Дии, своего банка, электронной подписи. На портале ПФУ вы увидите свой общий стаж, который учтен по состоянию на сейчас.

Кроме того, в разделе "Мой страховой стаж" вы можете увидеть по годам, где вы работали. В разделе "Моя зарплата" вы можете сравнить ту зарплату, которую вы получали на своем месте работы, со средней зарплатой по стране на тот момент. Чем больше ваша зарплата по сравнению со средней, тем большую пенсию вы будете иметь. Также вы можете увидеть ориентировочно размер своей будущей пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых.

Когда я выйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет).

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 60 лет меняются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если вы имеете не менее 35 лет стажа. Что изменит реформа в пенсионном возрасте? С 1 января 2028-го выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа (но таких украинцев будет немного).

Если была высокая зарплата, то для выхода на пенсию в 65 лет можно будет иметь и менее 15 лет стажа.

Как объясняют в ПФУ, докупить стаж можно за прошлые периоды и за будущие. "Страхование на будущие периоды осуществляется в течение срока, определённого в договоре, но не менее 1 года. Платить единый взнос необходимо ежемесячно в размере не менее минимального страхового взноса (с 1 января 2026 года – 1902,34 грн)", – объясняют в ПФУ.

