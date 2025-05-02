Украинцам за границей приходят штрафы от ТЦК: за что штрафуют и как сэкономить 50% суммы

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) могут штрафовать за нарушение военного учета даже выехавших за границей военнообязанных украинцев. Такой штраф можно будет оплатить в мобильном приложении Резерв+ с скидкой 50%, но если оставить его, может быть заблокирован доступ к банковским счетам в Украине.

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OBOZ.UA разбирался как работает система наказаний для нарушителей правил призыва.

За что штрафует ТЦК?

В случае фиксирования нарушения правил или законодательства о мобилизации или обороне ТЦК может применять денежные штрафы от 17 000 до 25 500 грн. Наказания налагаются за различные нарушения, наиболее распространенными являются:

несостояние на военном учете;

несостояние на учете по месту работы или учебы;

неприбытие по вызову в районный ТЦК и СП;

игнорирование направления на ВЛК;

неуведомление ТЦК об изменении места жительства;

отсутствие, утрата или испорчение военно-учетного документа;

неуточнение военно-учетных данных в срок до 17 июля 2024 года.

Следует учитывать, что пребывание за границей не освобождает от ответственности. Поэтому юристы советуют внимательно следить за сообщениями в приложениях Резерв+ и Действие и реагировать на принятые постановления как можно более оперативно.

Как уплатить штраф от ТЦК в Резерв+?

Как только штраф будет выписан, у военнообязанного будет 20 дней, в течение которых его можно будет оплатить с 50%-ной скидкой (как сообщили в Минобороны, этот механизм заработает с лета). Это можно сделать по упрощенной процедуре:

подать в приложении заявление о признании нарушения;

получить постановление о штрафе;

оплатить по реквизитам в Резерв+.

После оплаты постановление закроется автоматически. Таким образом, военнообязанные за границей могут избежать накопления долгов и проблем при пересечении границы.

Что будет, если не уплатить штраф?

Если штраф не будет уплачен, постановление будет передано исполнительной службе. Она откроет соответствующее производство, по которому в течение 2-3 месяцев могут быть заблокированы банковские счета в Украине. В результате средства будут списаны принудительно, а данные о военнообязанном передадут в Единый реестр должников.

Если у лица нет активных счетов в Украине, прямого механизма для взыскания штрафа нет. Впрочем, это может создать проблемы при пересечении границы: такое лицо могут задержать пограничники и доставить в ТЦК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в некоторых случаях штрафы от ТЦК можно отменить. Это делается в судебном порядке, а как именно читайте в материале на нашем сайте.

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