В Украине изменили правила регистрации некоторых авто: что должны знать водители

В Украине существенно упростили регистрацию волонтерских автомобилей, которые военнослужащие получают в качестве гуманитарной помощи для защиты государства. Теперь такой автомобиль можно зарегистрировать на свое имя и пользоваться до конца военного положения и еще 3 месяца после его отмены.

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Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Чтобы зарегистрировать авто, нужно выполнить несколько шагов:

Подать в сервисный центр МВД для временной регистрации авто необходимые документы: заявление

акт приемки-передачи автомобиля как гуманитарной помощи;

право на гуманитарную помощь;

документы, подтверждающие службу. Получить временный технический талон. В течение 10 дней с момента подписания акта приема-передачи подать авто должно быть перерегистрировано на военнослужащих, указанных в акте приема-передачи. После завершения военного положения передать авто военному подразделению.

Временный учет волонтерских автомобилей может быть отменен. Это возможно в некоторых случаях:

автомобиль был понижен;

гибель военнослужащего, на которого оно было зарегистрировано;

военнослужащего пропал без вести или попал в плен;

военнослужащий лечится больше месяца;

военнослужащий находится в розыске из-за самовольного ухода из части или дезертирства;

военнослужащий был уволен со службы;

военнослужащий отказался от автомобиля в пользу другого коллеги.

В случае наступления этих обстоятельств учет может быть восстановлен по заявлению одного из военнослужащих, указанных в акте приемки-передачи. Если таких данных нет, сервисный центр уведомит подразделение, где проходил военную службу, о необходимости ведомственной регистрации транспортного средства.

Военнослужащие, получившие транспортные средства с начала декабря 2023 года до вступления в силу постановления, могут зарегистрировать их в течение следующих трех месяцев. Для упрощения дальнейшей перерегистрации автомобиля на других военных, в акте приема-передачи можно указать до пяти человек, имеющих право управлять этим транспортом.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году стоимость растаможки авто из Европейского Союза не изменилась : пошлина составляет 10% от стоимости авто, для электрокаров – 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акциза, авто предназначенные для ВСУ не облагаются пошлиной.

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