Растаможка авто с ЕС: сколько придется заплатить и что нужно знать водителям

Стоимость растаможки авто из Европейского Союза (ЕС) в 2024 году не изменилась: пошлина составляет 10% от стоимости авто, для электрокаров – 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акциза, авто предназначенные для ВСУ не облагаются пошлиной.

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OBOZ.UA разобрался сколько стоит растаможить авто и у кого есть льготы. Процесс растаможивания требует учета пошлин, НДС, акциза и других сборов, которые варьируются в зависимости от типа транспортного средства и его характеристик.

Пошлина и НДС при растаможке авто

Стоимость пошлины на ввозимые автомобили составляет 10% от заявленной стоимости авто. Это правило применимо к большинству транспортных средств, импортируемых в Украину из стран ЕС и других регионов. Однако для электромобилей установлена нулевая пошлина – 0%, что делает их привлекательным вариантом для ввоза в страну.

НДС рассчитывается как 20% от общей суммы, включающей стоимость автомобиля, пошлину и акцизный налог. Это оказывает значительное влияние на конечную стоимость растаможки, поскольку сумма НДС зависит от комплекса сборов.

Расчет акцизного налога

Акцизный налог является основным элементом растаможки, который зависит от типа двигателя, объема и возраста автомобиля. Формула расчета акциза такова:

акциз = ставка* (объем двигателя в см³/1000)* количество полных лет автомобиля;

Ставки акциза зависят от типа двигателя. А именно:

для бензиновых двигателей ставка составляет 50 евро за каждый литр объема двигателя до 3000 см³ и 100 евро для двигателей свыше 3000 см³;

ставка составляет за каждый литр объема двигателя до 3000 см³ и для двигателей свыше 3000 см³; для дизельных двигателей ставка составляет 75 евро за каждый литр объема до 3500 см³ и 150 евро для двигателей свыше 3500 см³.

Например, для 10-летнего бензинового автомобиля с объемом двигателя 1500 см акцизный налог составит 750 евро. Если автомобиль дизельный с тем же объемом двигателя, акциз вырастет до 1125 евро.

Пример расчета стоимости растаможки

Рассмотрим пример автомобиля, который стоит 5000 евро с бензиновым двигателем объемом 1500 см3, которому 10 лет. Его полная стоимость растаможки составит:

пошлина: 10% от стоимости авто – 275 евро;

от стоимости авто – акциз: 750 евро;

НДС: 1205 евро (20% от общей суммы стоимости авто, пошлины и акциза).

Итак, общая стоимость авто с растаможкой составит 7230 евро. Для дизельного авто эта сумма будет несколько выше из - за большего акциза и составит 7680 евро.

По данным Института исследования авторынка, средний возраст ввозимых в Украину автомобилей в 2024 году увеличился до 12,3 года. Наиболее популярны авто стоимостью от 1 до 2 тысяч долларов, которые активно завозятся из США и стран ЕС. Такой выбор обусловлен экономичной доступностью подержанных авто, а также возможностью сэкономить на растаможке благодаря меньшему акцизу.

Льготы на растаможку

В 2024 году сохраняются льготы на растаможку авто для военных. Ввозимые для нужд Вооруженных Сил Украины автомобили не облагаются пошлиной и рассматриваются как гуманитарная помощь. Это позволяет быстрее и дешевле доставлять необходимые транспортные средства для армии, однако такие авто нельзя использовать для собственных нужд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. легковых автомобилей из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом сильно увеличился – рост составил 79%.

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