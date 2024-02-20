В Украине изменили правила для получения нового жилья вместо разрушенного войной: что известно

В Украине упростили процесс прекращения права собственности на уничтоженное жилье, без чего невозможно заключение сделки купли-продажи нового дома. Теперь для этого достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, которое можно получить у нотариуса, госрегистратора в ЦНАПе, а также в горсовете общины, где находится уничтоженный объект недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Теперь для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, который можно получить:

у любого нотариуса, имеющего доступ к Реестру ;

в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.

Этот документ нужен украинцам, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала вам копию акта.

Ранее для аннулирования права собственности граждане должны были собирать пакет документов – правоустанавливающих и подтверждающих факт уничтожения. Его нужно было предоставлять в бюро технической инвентаризации (БТИ), после чего его специалисты проводили осмотр жилья и по итогам проведения вносили сведения в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ). Именно на основе данных по этой нотариусы проводили аннулирование права собственности.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, техническому лидеру команды с доходом 78880 грн в Киеве нужно накапливать средства около 4-х лет на квартиру в новостройке. При этом три года, чтобы приобрести жилье на вторичном рынке.

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