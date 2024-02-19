Какие профессии выбирать украинцам, чтобы быстро купить квартиру: озвучен ряд специальностей

Техническому лидеру команды с доходом 78880 грн в Киеве нужно накапливать средства около 4-х лет на квартиру в новостройке. При этом три года, чтобы приобрести жилье на вторичном рынке.

Аналитические центры собрали информацию о вакансиях с крупнейшими заработными платами в трех крупнейших городах Украины. Результаты исследования опубликованы на маркетплейсе.

Во Львове средняя заработная плата этого специалиста составляет 73753 грн, что конвертируется в 2 года покупки жилья на вторичном рынке. 4 года – на первичном.

Среди перечня профессий нетехнична вакансия Chief MarketingOfficer (СМО), доход которой приравнивается к 4 годам для покупки квартиры в Киеве и Львове. По данным исследования, наибольшую среднюю заработную плату в Киеве, Днепре и Львове имеет Java developer.

Сравнение средней заработной платы к стоимости жилья

По состоянию на январь 2024-го наибольшая средняя заработная плата фиксируется в Киеве – 23 600 грн. Соответственно, средняя стоимость однокомнатной квартиры 3299336 грн. Согласно указанным данным, стоимость жилья составляет 140 полных заработных плат специалиста, конвертируемых в 12 лет.

Во Львове период покупки однокомнатного жилья, ориентируясь на среднюю заработную плату, составляет 11 лет, а в Днепре – 10 лет.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Силы обороны ищут многих специалистов, в том числе, на вакансии могут отозваться люди без опыта работы. При этом конкуренция за вакансии в Сила обороны не ниже, чем на рынке труда в целом.

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