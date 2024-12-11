В Украине десятки тысяч "специальных пенсионеров" вышли на пенсию еще до 45 лет: они получают от ПФУ сотни тысяч гривен ежемесячно

В Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет, при этом существует список "специальных пенсионеров", которые могут получать выплаты раньше. Так, около 53,5 тыс. пенсионеров вышли на заслуженный отдых до 45 лет. Среди них прокуроры, военные, вышедшие на пенсию по инвалидности.

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Судьи в среднем выходят на пенсию в 55 лет, а прокуроры – в 47 лет. Однако есть и особые случаи: когда на пенсию выходят еще до 40 лет, об этом говорится в данных ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. На "специальные" пенсии в 2024-м потратят 119,3 млрд. грн. Этих средств хватило бы, чтобы повысить все пенсии в Украине до уровня ниже фактического прожиточного минимума.

OBOZ.UA несколько недель собирал истории "специальных пенсионеров". Оказалось, что большинство из них – молодые люди. К примеру, киевский прокурор Ярослав Захарченко окончил Национальную академию прокуратуры летом 2013-го. А уже в 2022 году, получив 9 лет стажа, прокурор Киевской городской прокуратуры Ярослав Витальевич вышел на пенсию. Сначала он ушел на пенсию в связи с инвалидностью. МСЭК определила у него вторую группу. Сразу прокурор обратился с требованием перевести его на прокурорскую выплату.

ПФУ отказали, тогда он через суд добился своей пенсии. Так молодой человек ежемесячно получает пенсию, размер которой более 20 тыс. грн. И это еще малая пенсия. У прокуроров размер выплаты доходит до 90 тыс. грн в месяц. Среди более пяти тысяч прокуроров около 10% вышли на заслуженный отдых, оформив инвалидность. Это позволяет получать полную прокурорскую пенсию, имея всего 10 лет стажа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы узнать свой пенсионный возраст в Украине, нужно сосчитать свой стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию. Например, если в этом году вам исполняется 60, то нужно иметь не менее 31 года стажа, если вы успели заработать от 21 до 30 лет стажа включительно, то придется работать до 63. Если у вас меньше 21 года стажа, то пенсию можно будет получить только в 65 лет.

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