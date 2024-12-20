В Украине даже после скандалов прокуроры смолоду получают по 70 тыс. грн пенсии: как правоохранители обходят все правила

В Украине скандалы вокруг огромных пенсий прокуроров – некоторые получали их еще до своего 40-летия – вновь закончились без решений. Несколько законопроектов, зарегистрированных в Раде, предлагают только отменить ранние пенсии для прокуроров с инвалидностью – на 90% из них это никак не повлияет. В то же время в проекте пенсионной реформы никаких предложений о специальных пенсиях нет.

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Нагрузка на бюджет из-за "специальных пенсий" растет. В этом году на них потратят около 120 млрд грн. Речь идет не только о прокурорах, но и о судьях, силовиках, военных (речь идет о кадровых военных, уже вышедших на пенсию, мобилизованных это не касается).

Никаких предложений по изменению пенсионных условий для прокуроров, несмотря на все скандалы, не представлено. Средний пенсионный возраст украинского прокурора – 47 лет. При этом некоторые из них умудряются, воспользовавшись позицией судей, выходить на пенсию почти в 30 лет и получать "на заслуженном отдыхе" до 100 тыс. грн ежемесячно.

О том, как прокуроры получают значительные прибавки и почему продолжают использовать суды, читайте в материале OBOZ.UA.

На что имеют право прокуроры: особые условия устраивают не всех

В Украине прокурор имеет право выйти на пенсию, имея 25 лет стажа, из которых 15 лет – стаж работы на прокурорских должностях. Кроме того, прокурорам засчитывают половину периода обучения в вузах в стаж. То есть украинец, получивший высшее образование в 21 год, примерно 2 года может включить в свой стаж. А через 23 года, если он работал в прокуратуре, сможет выйти на заслуженный отдых. То есть пенсию прокурор начнет получать в 44 года (на самом деле многие прокуроры получают пенсию раньше, об этом читайте дальше).

Для сравнения: если прокурор с 25 годами стажа теоретически может выйти на пенсию в 44 года, то "обычному" украинцу с 25 годами стажа придется работать до 63 лет. 25 лет не хватит даже на то, чтобы выполнить норматив по стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

На этом "специальные" условия для прокуроров не заканчиваются. Если прокурор может получать на пенсии 60% зарплаты (на самом деле получают до 90%), то "простой" украинец, согласно действующим правилам, может рассчитывать на пенсию, размер которой будет на уровне 30% привычного заработка.

То есть в бюджет ПФУ со своей зарплаты, например, врач платит столько же, сколько и прокурор, но на такую пенсию, как у прокурора, врачу заработать невозможно. Специальные пенсии для силовиков, разного рода льготы существуют не только в Украине. Но в ситуации, когда более 60% украинцев на пенсии получают выплату, размер которой не обеспечивает даже базовые физиологические потребности (меньше фактического размера прожиточного минимума), существование "особых" пенсионеров вызывает вопрос о справедливом распределении общих средств. Ведь весь бюджет ПФУ – деньги, которые из своих зарплат отдают все работающие.

Как прокуроры обходят ограничения по стажу. На пенсию собираются через 10 лет работы

Начальник одного из управлений Харьковской областной прокуратуры Татьяна Сотникова еще в 2019-м через Харьковский окружной административный суд добилась, чтобы ей выплачивали пенсию в размере 90% зарплаты, без ограничения максимального размера. Если "обычные" украинцы могут получать пенсию в размере до 10 прожиточных минимумов (23 610 грн), то прокуроры на пенсии это ограничение отменяют через суды. Таким образом, когда Сотникова обратилась за пенсией, у нее было чуть больше 20 лет стажа, еще 2 года ей засчитали за обучение. Согласно декларации за прошлый год, в среднем она получает пенсию в размере 37,2 тыс. грн.

И это еще не самая большая пенсия среди прокуроров. Так, прокурор Константин Хярм из Сумской областной прокуроры уже после скандалов вокруг высоких пенсий, которые получали из-за судебных решений, смог повысить свою пенсию до 70,5 тыс. грн. Решение 26 ноября принял Харьковский окружной админсуд.

Хярм на пенсии с 2021 года. Согласно декларации за прошлый год, в среднем он получал 36 109 грн. Судья рассмотрел требования Хярма и обязал Пенсионный фонд повысить ему пенсию до 90% от зарплаты в 78 400 грн (то есть 70,5 тыс. грн).

В зарплату засчитали оклад, надбавки за выслугу лет, надбавки за работу с тайными документами, материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов. Отметим, прокуроры, в отличие от других, имеют право на пенсию, размер которой зафиксирован в процентах от действующей зарплаты на ранее занимаемой должности.

Хярм продолжает работать в прокуратуре. Согласно декларации, его средняя месячная зарплата в прошлом году составляла 95 528 грн. В связи с ростом зарплаты прокурора, он через суд обязал пересчитать и его пенсию. Добровольно производить перерасчет ПФУ отказался, потому что действующий закон не дает право Хярму на пенсию в размере 90% зарплаты.

Прокуроры обходят не только ограничения по размеру пенсии – они значительно раньше выходят на заслуженный отдых. Например, если прокурор получает заключение МСЭК об инвалидности, то вместо 25 лет стажа ему нужно всего 10. Такой нормой закона воспользовались сотни прокуроров по всей стране. К примеру, Андрей Замотайло, руководитель Черкасской прокуратуры, в прошлом году задекларировал ежемесячную пенсию в 20,9 тыс. грн (пока он не снял ограничение ее размера через суд). Из материалов дела 580/652/19 (это административное дело с иском против ПФУ) – Замотайло начал работать в 2006-м. А в 2017-м, имея 10 лет стажа, перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую пенсию.

"Ч. 9 ст. 86 Закона №1697-VII предусмотрено, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размерах, предусмотренных частью второй настоящей статьи, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет", – говорится в материалах дела. Пенсия назначается в размере 60% месячной заработной платы.

И хотя влияние прокурорских пенсий (так же, как и пенсий судей) на общий бюджет ПФУ не столь значительно, такая разница в условиях создает ощущение несправедливости. Особенно много вопросов вызывает положение украинских ветеранов. Те из них, кто не является кадровым военным, но был мобилизован, права на особые пенсии с действующими правилами иметь не будут. В отличие от прокуроров.