В Украине части ВПЛ отменят выплаты: что изменится для переселенцев

В Украине с 1 сентября часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать деньги от государства. Переселенцев об этом извещают лично.

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Изменения в порядке назначения и продления выплат на проживание для ВПЛ предусмотрены постановлением № 709. Право на выплаты теряют те переселенцы, кто после принятия постановления:

приобрели новое транспортное средство, которому меньше 5 лет (кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны);

приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн.;

приобрели иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);

имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, где не ведутся активные боевые действия или не временно оккупированные (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).

Если по результатам проверки будет принято решение о прекращении выплат, ВПЛ об этом сообщат. В случае несогласия гражданин может обжаловать такое решение органа соцзащиты и предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Укрпочта" переводит пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границу. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны.

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