Как беженцам получить пенсию или финпомощь за границей: опубликована инструкция

"Укрпочта" переводит пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границу. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны.

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Украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом. Об этом говорится в заявлении "Укрпочты".

Для получения средств нужно подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

в электронном виде на сайте Укрпочты;

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

"Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем в котором было отправлено заявление, по адресу временного пребывания. Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – отметили в компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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