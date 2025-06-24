В Украине будут считать по-новому стаж для пенсии: что важно знать

Украинцам, работавшим за рубежом, будут рассчитывать дату выхода на пенсию с учетом трудового стажа, полученного в других странах. Таким образом, многие граждане смогут выходить на пенсию раньше.

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Как сообщили в Министерстве социальной политики, это стало соответствующим постановлением, которое было принято правительством. Оно открывает возможность украинцам, которые работали или работают за рубежом, учитывать этот стаж при назначении пенсии в Украине.

Но надо учитывать, что иностранный стаж учитывается только для определения права на пенсию, но не влияет на ее размер. Исключение делается только для стран, с которыми заключены соответствующие соглашения.

Чтобы учесть иностранный страховой стаж, украинцу нужно получить подтверждающий документ (справку о трудовом стаже) в пенсионном органе страны, где он работал. В Украине для этого можно сделать, обратившись в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины, который направит запрос через Министерство иностранных дел в соответствующий зарубежный орган.

Если цифровых данных о трудовом стаже окажется недостаточно, в зарубежный пенсионный орган нужно будет предоставить пакет документов. Полный список может отличаться в разных странах:

трудовые контракты;

расчетные листы по зарплате;

справки от работодателя;

подтверждение уплаченных взносов и тому подобное.

Как легализовать иностранные документы для ПФУ? В зависимости от международного статуса страны, где вы работали, существует три основных варианта легализации:

международное соглашение с Украиной : если страна имеет договор о правовой помощи с Украиной, легализация упрощена или не нужна – достаточно нотариального заверения и перевода на украинский;

: если страна имеет договор о правовой помощи с Украиной, легализация упрощена или не нужна – достаточно нотариального заверения и перевода на украинский; участница Гаагской конвенции 1961 года : нужен апостиль (специальный штамп, подтверждающий силу документа), а также официальный перевод на украинский с нотариальным заверением;

: нужен апостиль (специальный штамп, подтверждающий силу документа), а также официальный перевод на украинский с нотариальным заверением; без договоров с Украиной: необходима консульская легализация, заверение в органе страны, выдавшей документ, легализация в посольстве или консульстве Украины, перевод на украинский и нотариальное заверение.

Учитывая время на оформление и межгосударственный документооборот, все документы рекомендуется подготовить за 6-12 месяцев до достижения пенсионного возраста. После легализации их надо подать в ПФУ для учета зарубежного стажа. Подробнее об этой процедуре можно узнать в территориальном подразделении фонда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, трудовая книжка может повлиять на размер пенсии украинцев, поскольку она содержит данные о вашем трудовом стаже и заработке. Поэтому важно, чтобы все записи были корректными, а трудовая книжка была вовремя оцифрована или проверена во избежание ошибок.

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