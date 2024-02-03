В Украине активизировались мошенники, объемы потерь достигли исторической отметки: что происходит 

В Украине с 2021-го сумма ущерба от мошеннических схем выросла в 6 раз. В 2023-м украинцы из-за мошеннических схем потеряли 3 млрд грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. ЕМА вместе с несколькими экспертами собрала и презентовала годовую статистику и сравнила ее с прошлыми годами. И хороших новостей немного. Растут и средняя сумма мошеннической операции, и количество пострадавших. Что интересно, как показала статистика, если мошенничество совершается без участия человека (т. е. пострадавший сам переводит средства, не общается с преступником и не получает подсказки), сумма ущерба в среднем составляет 650 грн.

Если же речь идет о социальной инженерии (когда мошенник, например, по телефону подсказывает, просит назвать пароли, коды из СМС и т. п.), то средняя сумма убытков растет уже до 8500 грн.

"Количество мошеннических операций значительно растет. Если сравнить с 2021-м, то в 6 раз выросла сумма общих потерь. В 2023-м она достигла более 3 млрд грн. Это сумасшедшая цифра. Было более 1 млрд, а до этого злоумышленники воровали миллионы" , – рассказала замдиректора ЕМА Олеся Данильченко на презентации годовой статистики.

Самые распространенные мошеннические схемы:

недоставка товара. В соцсетях и на сайтах продают разные товары с полной предоплатой на карточку. "Продавцы" деньги забирают, а товар так и не отправляют. Чтобы не стать жертвой, выбирайте оплату после получения товара, наложенный платеж. Также следует пользоваться только проверенными сайтами.

В соцсетях и на сайтах продают разные товары с полной предоплатой на карточку. "Продавцы" деньги забирают, а товар так и не отправляют. Чтобы не стать жертвой, выбирайте оплату после получения товара, наложенный платеж. Также следует пользоваться только проверенными сайтами. социальная инженерия. Это звонки от "банков", "НБУ", представителей "Минсоца" и т. д. Чаще украинцев уверяют, что они либо могут получить помощь, либо потеряют средства на своей карточке. Мошенники пытаются узнать персональные банковские данные. Важно никому не называть срок действия карты, CVV, пароли из СМС.

Это звонки от "банков", "НБУ", представителей "Минсоца" и т. д. Чаще украинцев уверяют, что они либо могут получить помощь, либо потеряют средства на своей карточке. Мошенники пытаются узнать персональные банковские данные. Важно никому не называть срок действия карты, CVV, пароли из СМС. фишинговые сайты (фейковые объявления, сайты, напоминающие сайты банков, известных площадок). Важно не открывать сомнительные ссылки, тщательно проверять название сайта.

Как ранее писал OBOZREVATEL, клиентка ПриватБанка пожаловалась: банк без объяснения причины закрыл ее счета, доступ к банковскому приложению. В финансовом учреждении пояснили, что обязаны проводить финансовый мониторинг и имеют право разорвать отношения с клиентом, который нарушил правила.

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