В Украине 5 тыс. грн продают за 10 тысяч: почему такая цена

Украинцы могут хорошо заработать, продав гривневые купюры – речь идет о тысячах гривен. При этом номинал таких банкнот роли не играет – дело в их особенностях. К примеру, 5 банкнот по 1 000 грн 2021 года продают за 10 000 грн.

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Его автор объясняет: такая цена обусловлена особенностью набора – в нем собраны банкноты с последовательными номерами от АТ 8913495 до АТ 8913499.

Отметим: подобные наборы нередко вызывают интерес среди коллекционеров. К примеру, на том же ресурсе за 30 000 грн продают набор из десяти 500-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669.

За 25 000 грн продают 500 грн 2015 года с номером ХВ 6666666. Согласно объявлению:

состояние банкноты – идеальное;

дефекты отсутствуют;

реставрации она не подвергалась.

Впрочем, по выложенным фото на купюре можно заметить небольшой сгиб. Это может свидетельствовать о том, что банкнота, возможно, находилась в обращении.

Также ценятся купюры-"перевертыши" – у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года оценили в 4 500 грн.

А 5 грн 1992 года оценили в 24 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, украинские 2 копейки 2010 года были проданы на аукционе за 21 101 грн. Первоначальная же ставка составила 1 грн. Т.е., в процессе монета подорожала более чем в 21 000 раз.

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