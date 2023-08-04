В супермаркетах стремительно переписали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

В Украине подешевели помидоры. К примеру, красные, по состоянию на 4 августа, стоят в среднем 53,09 грн/кг – почти на 10 грн меньше по сравнению со средней ценой июня. Что еще более примечательно с учетом прошествия с начала августа меньше 4 полных суток.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов красные помидоры стоят (за 1 кг):

Auchan – 57 грн;

Metro – 43,68 грн;

Novus – 49,99 грн;

Megamarket – 64,9 грн;

Varus – 49,9 грн.

Розовые помидоры подешевели еще больше – почти на 20 грн/кг, до средних 55,44 грн. Цены в магазинах:

Metro – 50,34 грн;

Auchan – 55 грн;

Novus – 60,99 грн.

Почти на 21 грн/кг подешевели помидоры-сливка. В супермаркетах их продают по (за 1 кг):

Auchan – 49 грн;

Varus – 29,9 грн;

Megamarket – 79,9 грн;

Metro – 72,7 грн;

Novus – 64,99 грн.

Почему обвалились цены

Как объяснили аналитики EastFruit, основной причиной снижения цен является массовое поступление на рынок томатов из открытого грунта. Т.е., просто увеличилось предложение.

"Несмотря на то, что сезон грунтового томата только начался, производители сообщают о высокой урожайности данной продукции. Выборки в тепличных комбинатах были стабильны и достаточно объемны", – сообщают они.

Спрос же на помидоры, подчеркивается, достаточно сдержанный. Что, вместе с ростом предложения, и привело к падению цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, значительно подешевел и лук. К примеру, килограмм молодого репчатого лука по состоянию на 2 августа стоил в среднем 20,6 грн, что сразу на 12,55 грн меньше по сравнению со средними июльскими ценами.