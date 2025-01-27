В США изменят дизайн долларов: когда выйдут новые купюры

В США приняли решение перевыпустить доллары в новом дизайне. Первой в Федеральном резерве США изменят "внешность" 10-долларовой купюры – увидеть ее можно будет в 2026 году.

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Об этом сообщили в Бюро гравировки и печати США. В ведомстве объяснили, что цель обновления купюр – усиление безопасности валюты и защита ее от подделок. Дизайн банкнот доллара будет обновляться согласно графику, разработанному Федрезервом:

10 долларов – 2026 год;

50 долларов – 2028 год;

20 долларов – 2030 год;

5 долларов – 2032 год;

100 долларов – 2034 год.

При этом старые банкноты из обихода убираться не будут – действительными будут все доллары, выпущенные с 1914 года. Что именно измениться – раскроют за 6-8 месяцев до введения новых долларов в обиход, чтобы препятствовать подделке валюты, не вызвать путаницу на рынке и не снизить доверие к американской валюте.

"Тщательная интеграция эксклюзивных защитных функций является важнейшей основой для сохранения наличных в безопасности и обеспечения стабильности экономики США. Современные технологии позволяют производить подделки более высокого качества. Связанные с новым дизайном и интегрированные в него новые свойства были разработаны для устранения этой угрозы. Для обеспечения успешного внедрения этих функций в американскую валюту потребовалось более десяти лет исследований и разработок, за которыми следуют годы оптимизации и тестирования интеграции в банкноту", – объяснили в Бюро гравировки и печати.

Также отмечается, что процесс разработки новых купюр требует все более зрелых тестов с извлечением соответствующих выводов – только после этого банкноты могут поступать в производство и выпуск. "Этот процесс сложен и требует много времени и требует комплексной оценки результатов, анализа данных, изменений дизайна и характеристик, а также модификаций расходных материалов, оборудования для печати и материалов", – добавили в бюро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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