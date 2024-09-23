В Швейцарии планируют ввести платежные карты для беженцев: что нужно знать украинцам

В Швейцарии планируют введение дебетовых карт для просителей убежища, которые заменят наличную выплату социальной помощи. В то же время украинские беженцы, которые находятся под специальным статусом защиты S, будут продолжать получать поддержку до марта 2026 года.

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Об этом пишет Swissinfo. Цель этой инициативы – усилить контроль за использованием средств и предотвратить их перевод на родину. Однако это предложение вызвало разные реакции как среди политиков, так и среди представителей кантонов.

Андреас Гларнер, представитель Швейцарской народной партии, заявил, что новая система позволит обеспечить прозрачное использование средств. Он подчеркнул, что граждане, которые получают убежище в Швейцарии и живут за счет государственного бюджета, должны быть ограничены в использовании этих средств только на базовые нужды. Кроме того, ввод карт может иметь сдерживающий эффект и уменьшить количество просителей убежища, которые пытаются использовать социальную помощь не по назначению.

Предложение по дебетовым картам вызвало также ряд критических замечаний. Представители голосовавших против левых партий отметили, что социальная помощь, которую получают просители убежища, едва покрывает их базовые потребности, поэтому не имеет смысла вводить строгие ограничения по ее использованию. Некоторые депутаты утверждают, что нет финансового резона посылать эти средства за границу, поскольку их сумма слишком мала для этого.

Кроме того, Конференция кантональных директоров по делам социального обеспечения (Sozialdirektorenkonferenz der Kantone, SODK) выразила свою обеспокоенность по внедрению системы карт. По словам генерального секретаря организации Габи Селлеши, такая система может привести к дополнительной бюрократической нагрузке. Она также отметила, что просители убежища смогут найти пути обхода ограничений, например, покупая товары с помощью карты и затем перепродавая их за наличные.

В настоящее время правительство Швейцарии должно изучить возможные пути внедрения этой системы на уровне кантонов, поскольку именно они отвечают за распределение социальной помощи. Министр юстиции Швейцарии Беат Янс подчеркнул, что кантоны должны самостоятельно решать, как оказывать социальную помощь – наличными или карточками, и в каком объеме. Федеральный совет не имеет права вмешиваться в этот вопрос или навязывать конкретные решения.

Кроме новой системы дебетовых карт для просителей убежища, правительство Швейцарии продолжает поддерживать беженцев из Украины. Недавно Федеральный совет принял решение оставить действие специального статуса защиты S для украинцев до марта 2026 года. Этот статус позволяет украинским беженцам получать финансовую поддержку, медицинскую помощь и жилье без необходимости проходить процедуру предоставления убежища.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Швеции решили резко увеличить выплаты беженцам, которые хотят покинуть страну. За возвращение на родину им готовы платить до 350 тыс. шведских крон (около $34 тыс. или более 1,5 млн гривен).

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