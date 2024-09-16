Страна ЕС заплатит беженцам 1,4 млн грн за возвращение на родину: как получить деньги

Власти Швеции решили резко увеличить выплаты беженцам, которые хотят покинуть страну. За возвращение на родину им готовы платить до 350 тыс. шведских крон (около $34 тыс., или более 1,5 млн гривен).

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Как сообщает Aftonbladet, грантовую программу планируют запустить в 2026 году. Для этого в бюджете зарезервируют 1,4 млрд шведских крон, чего хватит на участие в программе 4000 человек (при условии получения максимальной выплаты).

Подать заявку на грант могут беженцы и люди, которым предоставлена защита. Также для этого им должен быть предоставлен временный или постоянный вид на жительство.

На сегодняшний день мигранты тоже могут получить деньги за возвращение в страны своего происхождения, но им платят гораздо меньше: 10 тыс. крон на взрослого и 5 тыс. крон на ребенка, но не больше 40 тыс. крон на семью. Но такие выплаты их не привлекают – в 2023 году программой воспользовался только один человек.

"Они могут почувствовать, что жизнь в Швеции сложилась не так, как они хотели, что они застряли в изоляции или что вы старше и хотите вернуться в страну, из которой вы родом", – говорит министр миграции Йохан Форсселл.

По данным шведских властей, в стране находится 400-500 тыс. мигрантов, которые являются безработными или испытывают трудности с заработком. Им платят пособие, что оказывает дополнительную нагрузку на бюджет.

Авторами идеи стали представители правопопулистской партии "Шведские демократы", которая на прошедших парламентских выборах набрала 20,4% голосов, став второй по популярности в Риксдаге. Некоторые местные регуляторы раскритиковали эту инициативу, утверждая, что это может негативно сказаться на интеграции мигрантов в шведское общество.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские беженцы в Швеции смогут получать в 4 раза больше социальной помощи. Это станет возможно, если им позволят быстрее зарегистрироваться и оформлять номера социального страхования.

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