В Раде повысили зарплаты помощникам нардепов: сколько они будут получать

Верховная Рада Украины утвердила определение №11384 о повышении зарплат помощникам народных депутатов с 1 июля. Повышение произошло почти на 44 тысяч гривен. За повышение зарплат своим помощникам проголосовали 264 народных депутата.

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Как отмечено на карточке законопроекта Верховной Рады Украины, постановление не только уже принято, но и прошло визирование в главном комитете. Принятие законопроекта состоялось очень быстро: в Раду он был подан 27 июня этого года.

Повысить зарплаты помощникам нардепов предложила председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова.

Отметим, что согласно Регламенту ВР, нардепам разрешено иметь не более 31 помощника, причем кто из них работает бесплатно, а кто получает заработную плату (им также можно работать "по совместительству"), решает сам депутат. На сегодня в Раде – 401 нардеп.

До сегодняшнего дня помощники народных депутатов получали 88,4 тысячи гривен в месяц. После повышения их заработная плата увеличилась до 132,6 тысяч гривен в месяц. Это 43,8 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нынешний уровень зарплаты помощников нардепов "нарушает устойчивость системы сопровождения законотворчества". А в дополнение к этому "усложняется обеспечение депутатами вознаграждения" помощникам.

Третьякова предложила платить помощникам больше "в целях обеспечения должного усиления материальных стимулов эффективности помощников-консультантов и содержания профессионального персонала народными депутатами".

В проекте закона отмечено, что повышение оплаты труда помощников якобы не повлияет на государственный бюджет Украины и финансирование Верховной Рады на 2024 год. Деньги на такое повышение предлагается взять из "сэкономленных расходов на оплату труда с начислениями народных депутатов и их помощников-консультантов".

В свою очередь, профильный комитет добавил, что "народному депутату следует не только увеличивать размер месячной заработной платы помощника-консультанта, но и способствовать возмещению помощнику-консультанту дней отпуска".

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты также приняли новый закон, согласно которому в Украине отменяется переход на летнее время. Осенью 2024 года необходимо будет в последний раз перевести стрелки часов в час назад.

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