В ООН готовят финансовую помощь для украинцев: кто сможет получить деньги
В ООН ожидают ухудшения гуманитарной ситуации в Украине поближе к зиме. По этой причине готовится новый пакет помощи, который смогут получить 11 млн украинцев.
Об этом рассказал спикер Управления ООН Савиано Абреу в интервью "Интерфакс-Украина". "Полномасштабное вторжение России привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и до этого существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас. 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, которые сейчас находятся в Украине", – сказал он.
Абреу добавил, что все тенденции указывают на возможное обострение ситуации в будущем. На это будут прямо влиять ракетные удары страны-террористки России по территории Украины.
"К сожалению, за первые 6 месяцев мы наблюдали ухудшение ситуации, особенно вблизи линии фронта. Мы действительно наблюдаем рост количества российских ударов, влияющих на гражданское население и вновь разрушающих жизненно необходимую инфраструктуру. Если война будет продолжаться, а кажется, что это именно так, потребности населения либо останутся на том же уровне, либо возрастут", – подчеркнул Абреу.
Какую помощь ожидать от ООН?
- Оплата жилья для ВПЛ;
- уплата коммунальных платежей за пострадавших в результате военных действий;
- восстановление и ремонт жилья на прифронтовых территориях;
- доставка продовольственных товаров;
- поддержка служб, занимающихся услугами ЖКХ;
- сохранение скота, обеспечение его питанием;
- обеспечение украинцев отопительными устройствами, одеялами и зимней одеждой.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, благотворительный фонд "Право на защиту" объявил о выплате новой помощи украинцам. Выплаты могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны, проживающие в Сумах.
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