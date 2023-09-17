В ООН готовят финансовую помощь для украинцев: кто сможет получить деньги

В ООН ожидают ухудшения гуманитарной ситуации в Украине поближе к зиме. По этой причине готовится новый пакет помощи, который смогут получить 11 млн украинцев.

Об этом рассказал спикер Управления ООН Савиано Абреу в интервью "Интерфакс-Украина". "Полномасштабное вторжение России привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и до этого существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас. 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, которые сейчас находятся в Украине", – сказал он.

Абреу добавил, что все тенденции указывают на возможное обострение ситуации в будущем. На это будут прямо влиять ракетные удары страны-террористки России по территории Украины.

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"К сожалению, за первые 6 месяцев мы наблюдали ухудшение ситуации, особенно вблизи линии фронта. Мы действительно наблюдаем рост количества российских ударов, влияющих на гражданское население и вновь разрушающих жизненно необходимую инфраструктуру. Если война будет продолжаться, а кажется, что это именно так, потребности населения либо останутся на том же уровне, либо возрастут", – подчеркнул Абреу.

Какую помощь ожидать от ООН?

Оплата жилья для ВПЛ;

уплата коммунальных платежей за пострадавших в результате военных действий;

восстановление и ремонт жилья на прифронтовых территориях;

доставка продовольственных товаров;

поддержка служб, занимающихся услугами ЖКХ;

сохранение скота, обеспечение его питанием;

обеспечение украинцев отопительными устройствами, одеялами и зимней одеждой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, благотворительный фонд "Право на защиту" объявил о выплате новой помощи украинцам. Выплаты могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны, проживающие в Сумах.

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