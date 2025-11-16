В одном из регионов Украины пенсионерам раздадут по 10 000 грн: кто сможет получить

В Волновахской громаде пенсионеры от 65 лет могут получить единовременную помощь 10 000 грн на поддержание здоровья и бытовых нужд. Для этого необходимо подать заявление и пакет документов, включая паспорт, справку ВПЛ и реквизиты банковского счета.

Об этом сообщает Волновахская военно-гражданская администрация. Размер выплаты составляет 10 000 гривен, и средства предоставляются на поддержание здоровья и социально-бытовые нужды .

Кто может получить помощь

По условиям распоряжения, претендовать на единовременную выплату могут граждане, которые соответствуют определенным критериям. А именно:

возраст от 65 лет и старше;

постоянное проживание на территории Украины, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, или оккупированных территорий;

адрес проживания задекларирован или зарегистрирован в пределах Волновахской городской громады на время обращения;

наличие статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с соответствующей информацией в Единой информбазе данных.

Какие документы нужны для получения выплаты

Чтобы получить помощь, необходимо подать пакет документов вместе с заявлением. В него входят:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

выписка из реестра общины с подтверждением адреса проживания;

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, выданная после 24 февраля 2022 года;

доверенность и документы представителя (в случае обращения от другого лица);

справка с реквизитами банковского счета по стандарту IBAN.

Документы, подписанные электронной подписью, рекомендуют присылать на электронную почту Центра предоставления административных услуг Волновахской городской ВГА с пометкой "65+". Для уточнения деталей можно обращаться по телефонам: 095-205-28-74, 099-094-47-57, 095-888-63-48 или 066-901-69-99.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пересмотр уровня прожиточного минимума или дополнительная индексация пенсий с 1 декабря на предусмотрены. Однако в этом месяце выплаты могут вырасти для тех, кто достигнет определенного возраста.

