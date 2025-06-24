В одном из городов Украины лицам с инвалидностью прекратили доставку пенсий: что случилось

В Хмельницком "Укрпочта" без предупреждения прекратила доставку пенсий лицам с инвалидностью на дом из-за увольнения почтальонов. Омбудсман Дмитрий Лубинец вмешался и требует немедленного восстановления доставки, ведь это нарушение закона.

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Об этом Лубинец написал в Telegram. Об этой ситуации, ему сообщил местный житель с инвалидностью I группы.

По его словам, пенсия, которую ему регулярно приносили домой работники "Укрпочты", 5 июня не была доставлена, никакого сообщения об изменении порядка доставки он не получил. Впоследствии выяснилось, что пенсию не принесли из-за увольнения почтальонов, которые обслуживали его микрорайон. Учитывая серьезные физические ограничения, мужчина был вынужден за собственные средства вызвать такси и самостоятельно приехать в отделение, чтобы забрать выплату.

Лубинец оперативно отреагировал на ситуацию. "Подчеркиваю, согласно законодательству, АО "Укрпочта" обязано осуществлять доставку пенсий и других социальных выплат на дом лицам с инвалидностью. Эти услуги финансируются за счет средств государственного бюджета", – подчеркнул он.

Омбудсман также отметил, что подобная ситуация может быть не единичной и нарушает базовые социальные права граждан. В связи с этим Лубинец направил официальное обращение к генеральному директору АО "Укрпочта" с требованием срочно принять меры для возобновления доставки пенсий тем, кто физически не может самостоятельно их получить.

"Учитывая то, что подобная ситуация может иметь системный характер и нарушать права других граждан, как Омбудсман Украины, я направил официальное обращение к руководству "Укрпочты" с требованием принять безотлагательные меры", – подчеркнул Лубинец. Он также заверил, что ход этой ситуации будет находиться на его личном контроле до полного ее решения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, работавшим за рубежом, будут рассчитывать дату выхода на пенсию с учетом трудового стажа, полученного в других странах. Таким образом, многие граждане смогут выходить на пенсию раньше.

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