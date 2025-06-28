В одной из стран ЕС введут обязательные работы для беженцев: за отказ заберут часть помощи

С 1 июля 2025-го федеральная земля Бургенланд в Австрии введет обязательные работы для беженцев. Они должны выполнять общественно полезные работы с оплатой в размере 1,6 евро в час. Это почти в десять раз меньше, чем средняя зарплата за час в этой стране.

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Об этом пишет Bild. Беженцы должны выполнять такую работу: ухаживать за парками, заниматься уборкой. Если дважды без уважительной причины отказаться от работы, беженцев оставят без части помощи.

Как пояснила министр социальной политики Бургенланда Даниэла Винклер, беженцу грозит потеря базовой помощи – простое место для сна вместо квартиры, никакого медицинского страхования, только минимальное питание и базовое лечение. "Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу", – добавила Винклер.

В Германии такая практика также юридически возможна: параграф 5 Закона об оказании помощи претендентам убежища позволяет привлекать беженцев к общественным работам уже через три месяца после приезда.

Как добавляет издание The Munich Eye, эта норма касается тех беженцев, которые живут в государственных учреждениях на государственную помощь. По словам регионального советника, ответственного за эту инициативу, основной принцип заключается в том, что лица, получающие государственную помощь, должны вносить свой вклад в общество в ответ. Этот подход согласуется с действующей политикой в Австрии, где требование о работе действует в федеральных приемных центрах с предыдущего года, хотя оно не применяется одинаково во всех землях.

Для сравнения, в Германии аналогичные меры были внедрены на местном уровне, где некоторые районы уже обеспечивают выполнение требований по работе для искателей убежища.

"Потенциал для общенационального внедрения остается неопределенным, поскольку политическая воля и общественное мнение продолжают формировать дискуссию относительно политики предоставления убежища", – пишет издание.

Отметим, в Австрии сейчас проживает около 90 тысяч украинских беженцев. В Австрии украинцы имеют право на субсидию на школьные принадлежности (до 200 евро на ребенка в год), субсидию на одежду (150 евро на человека в год), карманные средства (до 40 евро на человека в месяц).

Субсидия на аренду жилья составляет до 165 евро для одного человека или до 330 евро для семьи из двух человек в месяц. Также можно получить денежную помощь в размере до 260 евро в месяц для взрослых и до 145 евро – для несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Швейцария планирует предоставлять статус защиты только украинским беженцам, которые в последний раз проживали в регионах, находящихся под оккупацией РФ или в зоне активных боевых действий. К таким регионам относятся Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Сумы, Чернигов и Николаев.

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