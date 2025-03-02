В одной из стран ЕС нарушители ПДД могут заплатить штраф по частям: как это работает

Польша позволяет водителям платить большие штрафы по частям, если это слишком большая нагрузка на бюджет. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно подать заявление в налоговую службу и предоставить соответствующие документы, подтверждающие финансовые обстоятельства.

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Об этом пишет inPoland. В Украине, как и в других странах, нарушение ПДД часто приводит к штрафам, размер которых может значительно нагрузить бюджет водителя.

В Польше, чтобы облегчить финансовое бремя для нарушителей, власти предложили возможность уплатить штраф частями. Процедура уплаты штрафа частями в Польше централизована и регулируется Первой налоговой администрацией в Ополе.

Если водитель получил штраф, он может подать заявление на его рассрочку. Важно отметить, что подача заявки не гарантирует автоматического разрешения на рассрочку. Каждый случай тщательно анализируется индивидуально, и налоговая служба учитывает различные факторы, включая финансовое и семейное положение, а также состояние здоровья заявителя.

Иными словами, процедура более индивидуализирована, а не стандартная, что позволяет учитывать личные обстоятельства каждого водителя. Налоговая служба оценивает, является ли конкретный случай основанием для рассрочки и принимает решения на основе этих данных.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, водитель должен подать специальное заявление. Заявление можно скачать на сайте Первой налоговой службы в Ополе. Важно отметить, что вместе с заявлением следует предоставить ряд документов, подтверждающих жизненную ситуацию заявителя. В частности, это может быть копия штрафа, а также документы, подтверждающие финансовое или социальное положение, например трудовой договор, листок нетрудоспособности, справка о безработице или пенсионное удостоверение.

Кроме того, к заявлению нужно добавить подтверждение уплаты государственного сбора в размере 10 злотых. Это обязательное условие для подачи заявки, однако есть и исключения. В частности, от уплаты этого сбора освобождаются те, кто получает социальную помощь из-за малообеспеченности, при наличии актуальной справки.

Заявку можно подать разными способами. Одна из возможностей – отправить ее по почте в Мандатный центр в Нисе. Также есть варианты подачи через онлайн-платформы, такие как ePUAP или eUrząd Skarbowy. Для тех, кто предпочитает личный контакт, есть возможность подать документы непосредственно в офисе.

Ключевым аспектом этой процедуры является то, что она помогает тем, чье финансовое состояние не позволяет уплатить штраф сразу. Если сумма штрафа слишком велика для бюджета водителя, рассрочка может стать реальным выходом. Однако не все могут воспользоваться этой услугой. Например, если финансовые обстоятельства водителя не достаточно серьезны или он не предоставляет правдоподобных доказательств о своей платежеспособности, признать его случай как подлежащий рассрочке может быть сложно.

Глава Первой налоговой администрации в Ополе имеет четко определенные полномочия в сфере штрафных санкций. Он может рассмотреть заявление на рассрочку, а также отсрочить срок погашения или даже списать часть долга, если этого требуют обстоятельства. Однако важно отметить, что его полномочия ограничиваются лишь предоставлением облегчения по уплате, например, распределением штрафа по части или их отсрочкой. Он не может заменить штрафы на другие виды наказания, такие как общественные работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы массово накапливают долги за нарушение ПДД. С начала полномасштабной агрессии России количество неуплаченных штрафов ПДД выросло в 2,4 раза, заметнее всего – в Днепропетровской области и Киеве.

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