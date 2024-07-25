В Минсоци назвали, сколько по меньшей мере должны получать пенсионеры: большинство украинцев о такой выплате могут только мечтать

В Украине фактический прожиточный минимум для пенсионера в ценах июня составляет 6016,14 грн, говорится в данных Минсоца. При этом расчетный прожиточный минимум (и минимальная пенсия) составляет всего 2361 грн. Следовательно, реальный прожиточный минимум в 2,54 раза выше, чем минимальная пенсия.

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Так что все пенсионеры, получающие менее 6016,14 грн, фактически находятся за чертой бедности. Данные о размере фактического прожиточного минимума подсчитало Министерство финансов.

Отметим, в Украине 6,33 млн пенсионеров (из 10,2 млн) получают пенсию, размер которой меньше 5 тыс. грн. При этом только 3,9 млн. пенсионеров получают более 5 тыс. грн. Следовательно, 61,7% украинцев на пенсии получает гораздо меньше фактического прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить за даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

Следовательно, семья из двух взрослых и двух детей в возрасте до 6 и старше 6 лет (без учета расходов на аренду) для обеспечения своих базовых нужд должна получать 32 607,63 грн. Если семья живет на меньшую сумму, она находится на грани бедности.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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