В Киеве сдают квартиры за 2,5 тысячи: как выглядит самое дешевое жилье и в чем особенность

В Киеве самую дешевую квартиру можно арендовать за 2500 грн. За эти деньги можно получить право пользоваться жильем после застройщиков. В квартире не будет ни пола, ни необходимого ремонта, ни сантехники или мебели. Такое жилье владельцы предлагают использовать в качестве большого амбара.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Да, за 2500 грн можно арендовать "пустую" квартиру без ремонта почти в любом районе столицы. К примеру, сейчас такое жилье сдают в аренду на ул. Стеценко, на ул. Берковецкая.

Несколько дороже, около 3000 грн, предлагают за квартиру, в которой вам самостоятельно нужно будет сделать ремонт. Квартира также находится в состоянии после строителей. Но владельцы жилья не будут платить вам за ремонт, а попросят вас ежемесячно платить по 3000 грн. За счет этих средств вы можете покупать материалы для ремонтных работ и тогда аренда для вас будет "бесплатной".

Отметим, стоимость ремонтных работ будет значительно больше стоимости аренды. Так что если вместо того, чтобы бесплатно жить в пустой квартире без сантехники и мебели и бесплатно делать ремонт, делать такой же ремонт в другой квартире за деньги, заработанных средств хватит и на аренду жилья, и на обеспечение своих нужд.

За 5 тысяч гривен можно арендовать студию площадью 35 квадратов недалеко от метро Академгородок. В квартире нет ни ремонта, ни техники и мебели. Для комфортного проживания придется вкладывать средства в покупку собственной мебели и техники. Хорошая новость: в кухне есть мойка, газовая плита и стол.

Ранее OBOZ.UA писал о самом дешевом жилье в Украине. Да, в небольших населенных пунктах квартиры без ремонта и иногда без водоснабжения можно приобрести за тысячу долларов.

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