В Киеве продают котенка экспериментальной породы: стоит 4500 евро

В Киеве за 4500 евро (около 197 тыс. грн) продают котенка породы Dwelf. Это редкая и одна из самых дорогих пород кота в мире.

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"Девочка двельф с короткой мордашкой, голова яблочка, красивые ушки. Это кошечка очень компактная", - говорится в объявлении о продаже на платформе OLX. Dwelf, как следует из названия, происходит от их внешнего вида маленьких (dwarf) и похожих на эльфа (Dw-Elf).

"Эти дизайнерские коты могут немного повредить вам, поскольку они специально выведены и редки (от 2000 долларов). Они являются смесью манчкина, сфинкса и американского керла. О происхождении породы двельф доступна ограниченная информация. Зародившись в Соединенных Штатах за последние два десятилетия, считается, что она возникла вскоре после развития породы бамбино, близкого родственника, полученного в результате скрещивание манчкина и сфинкса. Двельф был тщательно создан путем стратегического скрещивания трех разных пород кошек: сфинкса, манчкина и американского керла", – говорится в статье профильного издания animalia.bio.

Название кота отражает его внешность: слияние гнома и эльфа. Первоначально признанная несуществующей Ассоциацией карликовых кошек, порода двельфов получила дальнейшее признание после включения ее в Реестр редких и экзотических кошачьих.

Как ранее писал OBOZ.UA, самую дорогую квартиру в Украине продают за 400,7 млн. грн. Речь идет об апартаментах площадью 630 кв.м в одном из элитных ЖК Киева. При этом в квартире, судя по фото, нет ни внутренней отделки, ни мебели.

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