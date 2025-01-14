Квартиру без ремонта продают за 400 млн грн: в чем особенность самых дорогих апартаментов в Украине

Самую дорогую квартиру в Украине продают за 400,7 млн грн. Речь идет об апартаментах площадью 630 кв.м в одном из элитных ЖК Киева. При этом в квартире, судя по фото, нет ни внутренней отделки, ни мебели.

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Объявление о продаже квартиры разместили на специализированной площадке. При этом квартиру уже не впервые безуспешно выставляют на рынок и пытаются продать. Преимущество жилья – панорамный вид на Днепр.

"Эксклюзивная 7-комнатная комнатная квартира 630 кв.м, с панорамным видом на Днепр, парк Славы и Лавру. Гостиная с панорамными окнами, кухня, гостевой с/у, постирочная, Хозяйская спальня со своей гардеробной и большой ванной комнатой, еще 2 спальные комнаты со своими ванными комнатами", – говорится в объявлении.

На размещенных фото видно, что в квартире не выполнен ремонт. Хотя в объявлении, которое, вероятно, агентство недвижимости размещает уже не первый год, ремонт обещают выполнить "в новом 2018 году". Вероятно, за семь лет ремонт так и не выполнили, а квартиру продать не смогли.

"Подземный паркинг на 300 мест, современный фитнес центр с бассейном, тренажёрный зал. Закрытая придомовая территория, детская игровая площадка, круглосуточная охрана. Пешком 2 минуты до парка Славы, 10 минут до Мариинского парка, 5 минут до м. Арсенальная", – говорится в объявлении.

Як повідомляв OBOZ.UA, на первинному ринку нерухомості України очікується суттєве подорожчання. За прогнозами, у 2025 році залежно від низки факторів ціни на новобудови можуть зрости від 15 до 20-25%.

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