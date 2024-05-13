В Киеве почти за 200 млн грн продают квартиру на 10 комнат: как выглядит
В Киеве за 5 млн долларов (около 200 млн грн) продают трехуровневую квартиру на 500 "квадратов". В ней 10 комнат, оснащенных среди прочего домашним кинотеатром и спортивной зоной.
Объявление о продаже размещено на маркетплейсе DIM.RIA. Согласно ему в квартире:
- паркет из мербау и ореха;
- деревянная лестница с французским литьем;
- шелковые обои, тюль и гардины;
- хрустальные люстры и бра.
"Пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева исполнен в трех уровнях. Общая площадь – 500 кв. м. Стены из кирпича", – говорится в объявлении.
Площадь 1-го уровня – 150 кв.м. На нем расположены:
- гостиная;
- библиотека;
- столовая;
- кухня;
- гостевой санузел.
На 2-м уровне, площадью также 150 кв. м, расположены хозяйская спальня с ванной комнатой и 2 туалетами, детская спальня с санузлом и туалетом.
Площадь 3-го уровня – 200 кв. м. На нем размещены:
- спальня/кабинет с санузлом и туалетом;
- домашний кинотеатр;
- спортивная зона;
- игровая;
- гостевая спальня;
- санузел;
- помещение для персонала с мини-кухней и своим санузлом с душевой кабиной;
- прачечная.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, цены на покупку 1-комнатных квартиры на вторичном рынке изменились. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 12%, до средних 60 022 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Киевской области – на 5%, до средних 40 582 долларов.
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