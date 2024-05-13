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В Киеве почти за 200 млн грн продают квартиру на 10 комнат: как выглядит

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
2,7 т.
В Киеве почти за 200 млн грн продают квартиру на 10 комнат

В Киеве за 5 млн долларов (около 200 млн грн) продают трехуровневую квартиру на 500 "квадратов". В ней 10 комнат, оснащенных среди прочего домашним кинотеатром и спортивной зоной.

Объявление о продаже размещено на маркетплейсе DIM.RIA. Согласно ему в квартире:

  • паркет из мербау и ореха;
  • деревянная лестница с французским литьем;
  • шелковые обои, тюль и гардины;
  • хрустальные люстры и бра.
В Киеве за 5 млн долларов продают трехуровневую квартиру

"Пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева исполнен в трех уровнях. Общая площадь – 500 кв. м. Стены из кирпича", – говорится в объявлении.

Площадь квартиры – 500 "квадратов"

Площадь 1-го уровня – 150 кв.м. На нем расположены:

  • гостиная;
  • библиотека;
  • столовая;
  • кухня;
  • гостевой санузел.
Площадь 1-го уровня – 150 кв.м

На 2-м уровне, площадью также 150 кв. м, расположены хозяйская спальня с ванной комнатой и 2 туалетами, детская спальня с санузлом и туалетом.

В квартире: паркет из мербау и ореха

Площадь 3-го уровня – 200 кв. м. На нем размещены:

  • спальня/кабинет с санузлом и туалетом;
  • домашний кинотеатр;
  • спортивная зона;
  • игровая;
  • гостевая спальня;
  • санузел;
  • помещение для персонала с мини-кухней и своим санузлом с душевой кабиной;
  • прачечная.
Из квартиры видны Днепр, Мариинский парк и храмы Киева

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, цены на покупку 1-комнатных квартиры на вторичном рынке изменились. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 12%, до средних 60 022 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Киевской области – на 5%, до средних 40 582 долларов.

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