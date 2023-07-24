В каких областях Украины платят самые большие зарплаты: суммы по регионам

В Украине в июне продолжился рост средней зарплаты еще на 500 грн. Так, за первую половину года средняя зарплата увеличилась на 13% – с 15 тыс. до 17 тыс. грн.

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Среди областей зарплата выросла в Киевской (с 18,2 тыс. до 18,7 тыс. грн), Львовской (с 16 тыс. до 16,7 тыс. грн), Одесской (с 16 тыс. до 16,2 тыс. грн) и Харьковской (с 15 тыс. до 16 тыс. грн). Об этом свидетельствуют данные кадрового портала.

Рост средней зарплаты на 5% в первый месяц лета произошел по следующим категориям:

"Культура, музыка, шоу-бизнес" (с 16 тыс. до 17 тыс. грн);

"Администрация, руководство среднего звена" (с 17,5 тыс. до 18,5 тыс. грн);

"Сельское хозяйство, агробизнес" (с 18 тыс. до 19 тыс. грн);

"Строительство, архитектура" (с 19 тыс. до 20 тыс. грн);

"Транспорт, автобизнес" (с 21,5 тыс. до 22,5 тыс. грн).

Топ-10 самых высоких средних зарплат по профессиям (не руководителей, не по ИТ):

55 тыс. грн – медиабаер;

40 тыс. грн – водитель-международник;

35 тыс. грн – эндодонтист, руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами;

34 тыс. грн – бизнес-аналитик;

32,5 тыс. грн – рихтовщик, риелтор;

31,5 тыс. грн – 3D-визуализатор;

31 тыс. грн – координатор по сбыту;

30 тыс. грн – автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели;

29 тыс. грн – курьер по авто;

28 тыс. грн – автоэлектрик, менеджер по развитию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ряде сфер значительно увеличилась заработная плата работников. Среди таких – бухгалтеры.

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