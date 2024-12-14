"Укрзалізниця" сообщила об изменении графика двух популярных поездов: на что нужно обратить внимание

"Укрзалізниця" изменила график движения поездов в двух популярных направлениях. Это сделали по просьбе военнослужащих для того, чтобы обеспечить возможность пересадки.

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Как сообщает "Укрзалізниця", график изменят со 2 января 2025 года. Это создаст возможность удобно пересаживаться из Краматорска и Славянска в Ровно, Луцк и Ковель.

"Мы прислушиваемся к каждому вашему обращению – особенно от тех, благодаря кому железная дорога продолжает движение даже в самые сложные времена. Защитники Украины обратились к Укрзалізниці с просьбой обеспечить пересадочное сообщение из Донетчины в Полесье, поэтому мы внесли изменения в график движения с учетом пожеланий", – говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Со 2 января 2025 года вы сможете удобно пересаживаться из Краматорска и Славянска в Ровно, Луцк и Ковель.

Скоростной поезд Интерсити+ №712/711 Краматорск – Киев будет прибывать в 21:28.

Поезд №97/98 Киев – Ковель будет отправляться в 21:49 (вместо 21:25).

"Теперь пересадка станет еще проще, без лишней спешки! Спасибо нашим защитникам за каждое пожелание и каждый ваш вклад в жизнь страны. Укрзализныця всегда рядом с вами – для вас и ради вас!" – заявили в компании.

"Укрзалізниця" назначила новый поезд за границу

Ранее же "Укрзалізниця" запустила прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт. В первый рейс он отправиться 15 декабря, а стоимость билетов составляет около 3 000 грн. Там отметили: поезд №9/10 будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", – говорится в сообщении.

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться каждый день в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 06:00.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11.

"Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран. Время ожидания между пересадками составляет не более двух часов", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭР9М. Он будет курсировать на маршруте Святошино – Буча – Немешаево, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу в Киев. Поезд среди прочего оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью.

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