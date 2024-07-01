Украл 36 млн грн и сбежал в Россию: экскеровщиком Харьковского авиазавода займется суд

В Украине направили в суд дело в отношении бывшего руководителя Харьковского авиазавода, обвиняемого в завладении более 36 млн гривен средств предприятия из-за фиктивных агентских услуг и контрактов. Чиновник скрывается на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, поэтому расследование осуществлялось заочно.

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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Досудебное расследование установило, что с мая 2013 по январь 2015 должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением, осуществило перевод средств предприятия в сумме 553,24 тыс. евро и более 1,93 млн долларов на счет коммерческой компании с иностранной регистрацией.

Эта компания находилась под контролем знакомого чиновника, гражданина Германии, и якобы оказывала агентские услуги по продаже товаров военного назначения за границу. Однако, как выяснилось, никаких услуг украинское предприятие от этой компании не получало, что повлекло убытки в размере почти 30 млн гривен.

В сентябре 2014 года должностное лицо вступило в сговор со своим знакомым с целью завладения средствами государственного предприятия. Он подписал контракт с подконтрольной его знакомой иностранной компанией на поставку завода двух авиационных систем и обеспечил перевод предоплаты в сумме 472 тыс. долларов.

Эти средства были присвоены, а для сокрытия преступных действий было подписано дополнительное соглашение о невозможности поставки систем в ранее оговоренные сроки. САП совместно с СБУ (Служба безопасности Украины) в Харьковской области сообщили экс-чиновнику о подозрении по этому эпизоду 23 марта 2023 года.

Действия бывшего руководителя авиазавода квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и частью 1 статьи 366 ( служебный подлог ) УК Украины. Учитывая, что лицо скрывается от следствия территории Российской Федерации и временно оккупированной территории Украины, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении положением и нецелевым использованием средств бывшего директора государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексея Басана. По версии обвинения, в конце 2018 года он по своему усмотрению и вопреки требованиям бюджетного кодекса заключил с разными фирмами договоры на проведение ремонта дорог местного значения на общую сумму почти 29 млн грн.

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