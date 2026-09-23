Украинцы вложили миллиарды гривен в банки: какие депозиты и валюту они выбрали

Украинцы продолжают увеличивать объем средств в банках. По состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая средства физических лиц-предпринимателей (ФЛП), достигла 1,76 трлн грн – подавляющая часть этой суммы хранится именно в гривне.

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Об этом свидетельствуют новые данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Почти четверть всех вложенных средств приходилась на вклады до востребования.

В какой валюте украинцы хранят деньги

Несмотря на постепенный рост общего объема средств в банках, украинцы продолжают хранить значительную часть сбережений в национальной валюте. В то же время валютные вклады остаются важной составляющей банковских сбережений – прежде всего из-за стремления части вкладчиков диверсифицировать свои накопления.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 сентября 2026 года общий объем средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках составил 1,76 трлн грн ( на 9,6 млрд грн больше, чем в августе). Из этой суммы:

1,157 трлн грн хранится в гривне (+2,9 млрд грн);

602,3 млрд грн – в иностранной валюте (+6,7 млрд грн).

Заметную часть банковских накоплений составляют средства предпринимателей. Несмотря на то, что они составляют 3,2% от общего числа вкладчиков, по состоянию на 1 сентября их доля в совокупном объеме средств достигает 11,8% (208,2 млрд грн).

Какие суммы чаще всего лежат на счетах

Если смотреть не на количество счетов, а на общий объем средств, наибольшие доли приходятся на средние и крупные вклады. Распределение средств по состоянию на 1 сентября выглядит следующим образом:

от 10 тыс. до 200 тыс. грн – 25,61% ;

; от 200 тыс. до 600 тыс. грн – 20,82% ;

; от 600 тыс. до 1 млн грн – 10,59% ;

; от 1 млн до 2 млн грн – 12,88% ;

; от 2 млн до 4 млн грн – 10,62% ;

; от 4 млн до 5 млн грн – 2,85% ;

; свыше 5 млн грн – 16,63%.

Таким образом, крупнейший отдельный сегмент составляют вклады от 10 тыс. до 200 тыс. грн. В то же время на счета с суммой свыше 5 млн грн приходится 16,63% всех средств, хранящихся в банках.

Украинцы не спешат замораживать деньги надолго

Структура банковских средств по срочности практически не оставляет сомнений в том, что вкладчики ценят возможность быстро получить доступ к своим деньгам. По состоянию на 1 сентября 71,15% средств приходилось на вклады до востребования. В то же время доля срочных вкладов составляла 28,85%, среди срочных депозитов:

до 3 месяцев – 17,14% ;

; от 3 до 6 месяцев – 7,2% ;

; от 6 месяцев до года – 3,83% ;

; свыше года – 0,68%.

Таким образом, большая часть срочных средств размещена на срок до трех месяцев, тогда как доля депозитов со сроком свыше года остается менее 1%. По состоянию на 1 сентября 2026 года в реестр участников ФГВФО входили 59 банков. Все банки Украины являются участниками системы гарантирования вкладов.

На время действия военного положения и в течение трёх месяцев после его прекращения или отмены на вклады физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, распространяется 100-процентная гарантия. По окончании этого трехмесячного периода максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков украинских банков составит 600 тыс. грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские банки осенью могут поднять ставки по отдельным гривневым депозитам до 17,5% годовых. В то же время средние предложения будут ниже – в зависимости от срока вложения средств они могут составлять примерно 13,5-16%.

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