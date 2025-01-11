Украинцы в 2025-м должны заплатить налоги за свои машины: сколько и какой перечень

В Украине в 2025 году платить налоги за авто нужно при условии, если стоимость составляет от 3 млн грн, а возраст авто не достиг 5 лет. Вместе с тем полный список автомобилей до 1 февраля опубликует Минэкономики. Размер налога составляет 25 тыс. грн.

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Об этом сообщает Дебет-Кредит. Перечень подлежащих налогообложению автомобилей определяет Минэкономики и до 1 февраля 2025-го обнародует на своем сайте. Таким образом, после того, как перечень будет опубликован , следует проверить, есть ли в этом перечне марки соответствующих автомобилей или автомобиля.

Ставка налога на один автомобиль в год составляет 25 000 грн (п. 267.4 НКУ). В случае окончания пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января текущего года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет ( пп. 267.6.7 НКУ) .

Например, если пятилетний срок истекает в мае 2025 года, налог уплачивается за период с января по май – за 5 месяцев. Сумма налога за этот период будет составлять 10 416,67 грн (25 000: 12 х 5).

В прошлом году налог включал 184 модели, среди которых: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

До 1 июля физлицам, имеющим соответствующие автомобили в собственности, должны разослать налоговые уведомления-решения по уплате 25 000 грн налога. Сроки уплаты транспортного налога – в течение 60 дней после получения уведомления-решения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Действие возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого необходимо авторизоваться на портале.

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