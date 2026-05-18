Украинцы утилизируют "Жигули" и "Ланосы": почему избавляются от авто

За первые 3 месяца 2026 года украинцы официально отправили на утилизацию около 5 000 легковых авто – прежде всего, в связи с их высоким возрастом. Больше всего избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Там отметили:

Средний возраст отправившихся на "втормет" партий составил 28 лет.

Старейшей легковушкой, которую официально подали на утилизацию, стал ГАЗ-М-20 "Победа". Эта машина была выпущена в 1954 году.

"В первом квартале 2026 года путевой лист с "Маршрутом № 0" получили тысячи единиц техники, чей ресурс был исчерпан десятилетия назад... Всего за I квартал через сервисные центры МВД на утилизацию отправили 4 669 легковушек", – говорится в сообщении.

Какие автомобили украинцы утилизируют чаще всего

ВАЗ 2106 – 263 штуки.

ВАЗ 2107 – 247 штук.

Daewoo Lanos – 215 штук.

ВАЗ 2101 – 202 штуки.

ВАЗ 2109 – 157 штук.

"Появление Lanos в лидерах утилизации свидетельствует о том, что эпоха "народного авто" нулевых официально переходит в стадию вторичного сырья", – резюмировали аналитики.

Почему украинцы утилизируют свои авто

Главными же причинами, по которым украинцы отправляют свои автомобили на утилизацию, отметили авторы материала, стали старость и истощение ресурса. Кроме того, отмечается, на такое решение влияют и другие факторы. В частности, экземпляры, уничтоженные:

в ДТП;

в результате военных действий.

Впрочем, констатируется, число таких машин невелико. В официальной статистике, по словам экспертов, их меньшинство.

