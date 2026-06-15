Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули": почему избавляются от машин

За первые 3 месяца 2026 года украинцы официально отправили на утилизацию около 5 000 легковых авто. Больше всего избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.

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Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Там отметили: средний возраст отправившихся на "втормет" партий составил 28 лет.

"В первом квартале 2026 года путевой лист с "Маршрутом № 0" получили тысячи единиц техники, чей ресурс был исчерпан десятилетия назад... Всего за I квартал через сервисные центры МВД на утилизацию отправили 4 669 легковушек", – говорится в сообщении.

Почему украинцы утилизируют свои авто

Главными же причинами, по которым украинцы отправляют свои автомобили на утилизацию, отметили авторы материала, стали старость и истощение ресурса. Что, по словам аналитиков, является частью естественного обновления.

"Старое железо идет на переплавку или на запчасти. Освобождая место для более экономичных и современных машин", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, на решение украинцев утилизировать авто влияют и другие факторы. В частности, на "втормет" отправляли авто, уничтоженные:

в ДТП;

в результате военных действий.

Впрочем, констатируется, число таких машин невелико. В официальной статистике, по словам экспертов, их меньшинство.

Какие автомобили украинцы утилизируют чаще всего

ВАЗ 2106 – 263 штуки.

ВАЗ 2107 – 247 штук.

Daewoo Lanos – 215 штук.

ВАЗ 2101 – 202 штуки.

ВАЗ 2109 – 157 штук.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы нарастили покупку новых легковых автомобилей с традиционными двигателями (на бензине, дизеле, газе, гибриды, электрокары). В мае 2026 года доля таких авто на рынке составила 60%, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 54,3%.

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