Украинцы с самыми маленькими пенсиями могут рассчитывать на доплату: что для этого нужно

Украинским пенсионерам, которые получают пенсии менее 3 250 гривен и проживают в зоне боевых действий, до конца 2024 автоматически будут начислять доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Получить помощь могут пенсионеры, которые проживают в зоне боевых действий и не получают дополнительных выплат от международных организаций.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Учитывая рост стоимости жизни и ограниченность государственных финансов, украинское правительство вместе с международными организациями продолжает искать возможности для помощи тем, кто в этом нуждается больше всего.

В августе 2023 года Министерство социальной политики Украины, Пенсионный фонд Украины и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) положили начало совместному проекту, направленному на предоставление финансовой помощи пенсионерам, проживающим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии.

Основная цель проекта заключается в оказании помощи украинским пенсионерам, которые получают пенсии, не превышающие 3250 гривен, проживающие на территориях, охваченных боевыми действиями или находящиеся в зоне возможного риска, и не получавшие дополнительные денежные выплаты от международных организаций после 1 марта 2023 года. Благодаря этому проекту до конца 2024 года планируется поддержать более 470 тысяч украинских пенсионеров, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Первоочередное внимание уделяется тем пенсионерам, которые не имеют возможности самостоятельно обратиться за помощью из-за физических ограничений или отсутствия доступа к интернету и другим средствам связи. Проект разработан таким образом, чтобы минимизировать любые бюрократические трудности и максимально облегчить процесс получения помощи. Для того чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пенсионеры должны отвечать следующим критериям: -

проживание в зоне боевых действий или на территориях, которые считаются опасными;

или на территориях, которые считаются опасными; получение пенсии, размер которой не превышает 3250 гривен;

отсутствие дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособия на жительство для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

Обращаться за назначением дополнительных выплат не требуется. Всемирная продовольственная программа ООН производит выплаты на основе данных, предоставленных Пенсионным фондом Украины, что позволяет автоматически начислять пенсионерам разницу между 3250 гривнами и размером их пенсии. Такой подход позволяет избежать лишних сложностей и гарантирует, что помощь поступит именно нуждающимся.

С момента запуска проекта в августе 2023 года более 470 тысяч пенсионеров уже получили пособие на общую сумму 2,01 миллиарда гривен. Программа стала успешным примером эффективного сотрудничества между правительством Украины и международными гуманитарными организациями. Проект финансируется за счет таких стран, как Германия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, а также Европейского Союза и частных доноров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины планирует ввести накопительное пенсионное обеспечение, которое будет включать в себя обязательную и добровольную накопительные системы вместе с солидарной. Ожидается, что новые правила будут приняты в начале 2025, а полное внедрение системы начнется с 2026 года.

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