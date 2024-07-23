Украинцы с августа смогут подать новые заявления в реестр убытков: кого касается

С августа украинцы смогут подать заявление в Международный реестр убытков по новым категориям. В частности, отправить заявление можно будет относительно гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: всего новых категорий 12.

"Механизм подачи заявок будет также цифровизирован и доступен в Дії. Принцип "Россия заплатит" неотвратимо будет претворен в жизнь", – говорится в сообщении.

В настоящее время украинцы уже подают заявки в Реестр на компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье

Чтобы получить же компенсацию за поврежденное жилье, нужно осуществить несколько шагов. В частности:

Подать с помощью портала или приложения Дія информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье.

Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Дія, через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса.

Перед подачей заявления через ЦНАП убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится.

Дождаться, пока жилье обследует комиссия – это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации.

При положительном решении о компенсации за поврежденное жилье для получения средств гражданину нужно открыть счет єВідновлення в одном из банков-участников программы. Пока их семь: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank и izibank.

В случае уничтоженного жилья алгоритм несколько иной. Для этого гражданину необходимо подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать соответствующие средства – обновив приложение Дія до последней версии. После чего:

в разделе єВідновлення открыть вкладку "Сертификаты на жилье";

нажать "Забронировать средства".

В течение 5 рабочих дней заявителю поступит подтверждение в Дії о том, что средства забронированы. После этого на приобретение новой недвижимости у граждан есть 30 дней.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сотни украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе єВідновлення. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные о жилье в Государственный реестр прав.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!