УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинцы рискуют приобрести просроченные продукты: что делать, если случайно купили еду с плесенью

Дарина Герцева
Личные финансы
1 минута
327
Что делать если приобрел просрочку

Украинцам, которые приобрели продукт, оказавшийся с плесенью или просроченным, прежде всего следует обратиться в администрацию супермаркета, где они его приобрели. Необходимо иметь при себе чек в качестве доказательства факта покупки и его параметров, таких как дата и цена. В случае отказа магазина вернуть средства или обменять товар следует обратиться в Госпродпотребслужбу.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Иногда трудно избежать ситуаций, когда купленный продукт оказывается непригодным для потребления по разным причинам.

Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с продуктами с плесенью или просроченной датой, важно знать свои права и действовать должным образом. Правила, как поступать в таком случае:

  • Обратитесь в магазин;

Первым шагом будет обращение в администрацию магазина, где вы приобрели продукт. Не забудьте взять с собой чек – он подтвердит вашу покупку.

  • Требуйте возврата денег или замены товара;

Представитель магазина должен вернуть вам деньги за непригодный продукт. Однако он может также предложить замену на качественный экземпляр.

  • Обратитесь в Госпродпотребслужбу;

Если администрация магазина отказывается решить проблему, вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу. Их контактные данные доступны для удобства потребителей.

  • Не теряйте надежду без чека.

Если вы потеряли чек, не паникуйте. Вы все еще можете обратиться за помощью, представив свидетельские показания или используя другие доступные доказательства покупки.

"Помните, что как потребители у вас есть права и вы имеете право на качественные товары и услуги. Используйте эти права, чтобы защитить себя и свои интересы в качестве потребителя", - напоминает Госпотребслужба.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине кассиры в супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Однако такое поведение есть нарушение законодательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!