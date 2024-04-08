Украинцы рискуют приобрести просроченные продукты: что делать, если случайно купили еду с плесенью

Украинцам, которые приобрели продукт, оказавшийся с плесенью или просроченным, прежде всего следует обратиться в администрацию супермаркета, где они его приобрели. Необходимо иметь при себе чек в качестве доказательства факта покупки и его параметров, таких как дата и цена. В случае отказа магазина вернуть средства или обменять товар следует обратиться в Госпродпотребслужбу.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Иногда трудно избежать ситуаций, когда купленный продукт оказывается непригодным для потребления по разным причинам.

Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с продуктами с плесенью или просроченной датой, важно знать свои права и действовать должным образом. Правила, как поступать в таком случае:

Обратитесь в магазин;

Первым шагом будет обращение в администрацию магазина, где вы приобрели продукт. Не забудьте взять с собой чек – он подтвердит вашу покупку.

Требуйте возврата денег или замены товара;

Представитель магазина должен вернуть вам деньги за непригодный продукт. Однако он может также предложить замену на качественный экземпляр.

Обратитесь в Госпродпотребслужбу;

Если администрация магазина отказывается решить проблему, вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу. Их контактные данные доступны для удобства потребителей.

Не теряйте надежду без чека.

Если вы потеряли чек, не паникуйте. Вы все еще можете обратиться за помощью, представив свидетельские показания или используя другие доступные доказательства покупки.

"Помните, что как потребители у вас есть права и вы имеете право на качественные товары и услуги. Используйте эти права, чтобы защитить себя и свои интересы в качестве потребителя", - напоминает Госпотребслужба.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине кассиры в супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Однако такое поведение есть нарушение законодательства.

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