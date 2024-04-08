Украинцы рискуют приобрести просроченные продукты: что делать, если случайно купили еду с плесенью
Украинцам, которые приобрели продукт, оказавшийся с плесенью или просроченным, прежде всего следует обратиться в администрацию супермаркета, где они его приобрели. Необходимо иметь при себе чек в качестве доказательства факта покупки и его параметров, таких как дата и цена. В случае отказа магазина вернуть средства или обменять товар следует обратиться в Госпродпотребслужбу.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Иногда трудно избежать ситуаций, когда купленный продукт оказывается непригодным для потребления по разным причинам.
Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с продуктами с плесенью или просроченной датой, важно знать свои права и действовать должным образом. Правила, как поступать в таком случае:
- Обратитесь в магазин;
Первым шагом будет обращение в администрацию магазина, где вы приобрели продукт. Не забудьте взять с собой чек – он подтвердит вашу покупку.
- Требуйте возврата денег или замены товара;
Представитель магазина должен вернуть вам деньги за непригодный продукт. Однако он может также предложить замену на качественный экземпляр.
- Обратитесь в Госпродпотребслужбу;
Если администрация магазина отказывается решить проблему, вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу. Их контактные данные доступны для удобства потребителей.
- Не теряйте надежду без чека.
Если вы потеряли чек, не паникуйте. Вы все еще можете обратиться за помощью, представив свидетельские показания или используя другие доступные доказательства покупки.
"Помните, что как потребители у вас есть права и вы имеете право на качественные товары и услуги. Используйте эти права, чтобы защитить себя и свои интересы в качестве потребителя", - напоминает Госпотребслужба.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине кассиры в супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Однако такое поведение есть нарушение законодательства.
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