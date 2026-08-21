Украинцы получают письма с угрозами "от налоговой": чем они опасны

В Украине активизировались мошенники, рассылающие гражданам электронные письма, маскируя их под сообщения "от Государственной налоговой службы". Несмотря на информацию о "срочной задолженности", открывать их нельзя, так как они содержат вредоносное программное обеспечение, которое приведет к заражению компьютера вирусом.

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Об этом сообщили в Госспецсвязи. Эксперты предупредили о новой волне фишинговых рассылок в Украине и объяснили, как защититься от мошенников.

Как работает схема

Мошенники рассылают письма с предупреждением о наличии налоговой задолженности .

. Чтобы ввести в заблуждение, они копируют фирменный стиль, цвета и логотипы налоговых органов .

. В письме предлагают перейти по ссылке "уточнить детали" или срочно погасить задолженность .

. Ссылки ведут на фишинговые или вредоносные сайты .

. Кража персональных данных, потеря доступа к аккаунтам и банковским приложениям, а также заражение устройства вирусами.

Что нужно знать налогоплательщикам: Налоговая служба не отправляет требования об уплате задолженности через сторонние ссылки в электронной почте.

Как защитить свои данные и деньги

Не переходите по ссылкам и не скачивайте файлы из писем от подозрительных или неизвестных отправителей.

и не скачивайте файлы из писем от подозрительных или неизвестных отправителей. Игнорируйте призывы к срочным действиям в подобных электронных сообщениях.

в подобных электронных сообщениях. Проверяйте наличие задолженности исключительно через официальные государственные ресурсы, такие как Электронный кабинет налогоплательщика или приложение Дія.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мошенники все чаще маскируются под представителей Пенсионного фонда, судов, Национального банка Украины (НБУ) и других государственных учреждений, обещая выплаты, документы или требуя срочно подтвердить данные. Украинцам советуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять сайты через официальные источники, не сообщать CVV, пароли и SMS-коды, а также не переводить деньги на личные карты.

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