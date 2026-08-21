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Украинцы получают письма с угрозами "от налоговой": чем они опасны

Станислав Кожемякин
Личные финансы
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Украинцы заставляют банки 'отдавать' украденные мошенниками деньги
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В Украине активизировались мошенники, рассылающие гражданам электронные письма, маскируя их под сообщения "от Государственной налоговой службы". Несмотря на информацию о "срочной задолженности", открывать их нельзя, так как они содержат вредоносное программное обеспечение, которое приведет к заражению компьютера вирусом.

Об этом сообщили в Госспецсвязи. Эксперты предупредили о новой волне фишинговых рассылок в Украине и объяснили, как защититься от мошенников.

Как работает схема

  • Мошенники рассылают письма с предупреждением о наличии налоговой задолженности.
  • Чтобы ввести в заблуждение, они копируют фирменный стиль, цвета и логотипы налоговых органов.
  • В письме предлагают перейти по ссылке "уточнить детали" или срочно погасить задолженность.
  • Ссылки ведут на фишинговые или вредоносные сайты.
  • Кража персональных данных, потеря доступа к аккаунтам и банковским приложениям, а также заражение устройства вирусами.
Что нужно знать налогоплательщикам: Налоговая служба не отправляет требования об уплате задолженности через сторонние ссылки в электронной почте.

Как защитить свои данные и деньги

  • Не переходите по ссылкам и не скачивайте файлы из писем от подозрительных или неизвестных отправителей.
  • Игнорируйте призывы к срочным действиям в подобных электронных сообщениях.
  • Проверяйте наличие задолженности исключительно через официальные государственные ресурсы, такие как Электронный кабинет налогоплательщика или приложение Дія.
Украинцев предупредили о новой волне фишинга

Как уже сообщал OBOZ.UA, мошенники все чаще маскируются под представителей Пенсионного фонда, судов, Национального банка Украины (НБУ) и других государственных учреждений, обещая выплаты, документы или требуя срочно подтвердить данные. Украинцам советуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять сайты через официальные источники, не сообщать CVV, пароли и SMS-коды, а также не переводить деньги на личные карты.

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