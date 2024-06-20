Украинцы получат до 3 тыс. евро компенсации: кто может рассчитывать на выплату

Пострадавшим от сексуального насилия во время войны в Украине выплатят единовременные компенсации в размере 3 тысяч евро, которые будут финансированы из Глобального фонда при поддержке правительства Франции и Бельгии. Проект направлен на оказание помощи 500 пострадавшим и включает в себя поддержку ментального здоровья и правовое сопровождение.

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Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Также об этом говорилось в сюжете ТСН, где обсуждалась конференция по поддержке жертв сексуального насилия, связанного с войной.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пояснила, что эти репарации являются единовременной выплатой в размере 3 тысяч евро. Она подчеркнула важность конфиденциальности и правового поля взаимодействия, позволяющего минимизировать травматизацию пострадавших.

"Гарантируется полная конфиденциальность, есть правовое поле взаимодействия, позволяющее минимизировать травматизацию. И это не только процесс идентификации, но и процесс работы с психологами, взаимодействие, коммуникация, сопровождение ", - отметила Стефанишина.

Жена президента Украины Елена Зеленская также приняла участие в конференции, отметив, что одна из задач – вернуть доверие к миру пострадавших и показать, что есть надежда и поддержка. "Помимо репараций, это можно сделать из-за развития многоуровневой системы восстановления ментального здоровья ", - подчеркнула Зеленская.

В настоящее время генеральная прокуратура Украины расследует 274 дела по сексуальному насилию во время войны. Это задокументированные факты тех людей, которые нашли в себе силу говорить, но тех, кто этого не сделал, гораздо больше. С начала полномасштабного вторжения РФ было зафиксировано 303 факта сексуального насилия.

Средства для выплат промежуточных репараций будут предоставлены из Глобального фонда, а на первом этапе финансирование будет осуществлено правительствами Франции и Бельгии. Первая фаза этого пилотного проекта продлится до октября месяца. В рамках этого проекта 500 пострадавших от сексуального насилия получат компенсацию в размере 3 тысяч евро.

Лица, пострадавшие от насилия, совершенного военнослужащими РФ, могут обращаться в Офис Омбудсмана. Это своеобразный мостик между пострадавшими и оказывающими помощь организациями:

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2024 года в Украине вводятся "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Действие для приобретения книг на сумму 908 гривен. На реализацию этой программы выделено 370 миллионов гривен, которые поддержат украинских издателей и книжных магазинов.

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