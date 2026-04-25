Польша будет массово выгонять украинцев из страны? Достаточно будет всего двух нарушений за два года

Польские законодатели предложили ужесточить правила получения гражданства и пребывания в стране иностранцев. Если инициатива будет принята, гражданство Польши можно будет оформить только после 10 лет непрерывного проживания, а за два умышленных правонарушения иностранца будут иметь право депортировать.

Соответствующий законопроект RPW/13478/2026 на общественное обсуждение вынесла группа депутатов правоконсервативной партии "Право и справедливость" ("ПиС"). Отметим, что консультации по этому документу продлятся до 20 мая. После этого станет известно, будут ли выносить его на первое чтение в Сейме и поддерживают ли его парламентарии.

Что предлагают в "ПиС"

Авторы хотят внести изменения в два закона: о польском гражданстве и об иностранцах.

Нововведения, касающиеся гражданства, повторяют предложения законопроекта "ПиС", который уже был зарегистрирован в октябре 2025 года (в январе 2026-го Сейм отклонил этот проект уже во время первого чтения).

Политики снова выступают за то, чтобы лица, претендующие на польское гражданство:

– законно проживали в стране не менее 10 лет (вместо трех по действующим нормам). Существуют исключения: муж/жена гражданки или гражданина Польши должен жить в стране пять лет (продолжительность брака при этом – минимум шесть лет);

– знали польский язык на уровне не ниже С1 (сейчас – B1), а также сдали Государственный гражданский экзамен, на котором будут проверять знания о Польше;

– подали документы об отсутствии привлечения к уголовной ответственности в своей стране (очевидно, это условие не смогут выполнить иностранцы, которые находятся под международной защитой).

Кроме этого, до пяти лет предлагается увеличить срок ожидания гражданства для лиц, получивших постоянный ВНЖ на основании польского происхождения или карты поляка.

Что касается депортации иностранцев, то в "ПиС" хотят выгонять граждан других стран, если те в течение 24 месяцев совершили два умышленных правонарушения или правонарушения, которые предусматривают наказание в виде ареста или ограничения свободы.

Депутаты предлагают добавить пункт, согласно которому апелляция на решение покинуть страну не будет прекращать выполнение этого решения.

Стоит заметить, что речь идет именно о двух умышленных мелких правонарушениях (не преступлениях), за которые предусмотрена административная ответственность. Вина в таком случае должна быть доказана в суде.

В компании"Judi legal" объяснили, что подобными нарушениями закона, к примеру, могут стать:

– превышение скорости;

– неправильная парковка;

– переход дороги в неположенном месте;

– отсутствие ремня безопасности;

– распитие алкоголя в запрещенном месте;

– шум в ночное время;

– засорение (мусор на улице);

– нарушение тишины/спокойствия;

– выгул собаки без поводка;

– проезд без билета;

– мелкая кража (до определенной суммы).

