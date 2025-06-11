Украинцы отказываются от наличных долларов и евро? Что начали резко скупать

Украинцы резко нарастили скупку безналичой иностранной валюты – прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 млн до 20 млн долларов в день (в эквиваленте). Впрочем, утверждают в экспертных кругах, говорить о резком переориентрировании населения с наличной на безналичную валюту не стоит – там считают, что текущая тенденция является отображением статистики в первые дни месяца.

Видео дня

Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он отметил:

По данным НБУ, продажи валюты в целом выросли лишь на 5% – до 16 млн долларов (в эквиваленте).

Таким образом, впервые за последние 4 месяца украинцы купили больше безналичной валюты, чем продали.

В то же время, подчеркивается, с наличной валютой ситуация "совсем другая". Так, чистый спрос на нее:

Снизился до минимальных за 6 недель уровней.

Составил 8 млн долларов в день.

"Такое впечатление, что часть наличных покупок перешла на межбанк. Тем не менее, новая неделя покажет, эти тенденции – капризы статистики или изменение поведения", – констатировал Шевчишин.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, в финансовой группе ICU не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

Там отметили: на "удешевление доллара" повлиял ряд факторов. В частности:

Ощутимый рост объемов международной помощи, который "дал НБУ почти карт-бланш на поддержку гривни".

Укрепление евро и ослабление доллара в результате деятельности президента США Дональда Трампа.

"Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривни. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/дооллар в конце 2025 года", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: даже если курс вырастет до 45 грн/доллар, доходность американской не превысит даже ставки по базовым гривневым депозитам после налогов – которая равна около 10%. Более того, отмечают аналитики, доллар потенциально может стать конкурентным с депозитами только если курс "подберется" к 47 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!