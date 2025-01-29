Украинцы обязаны заплатить налоги за свои машины: за какие и сколько

В Украине в 2025-му нужно заплатить налог на авто. Речь идет только об относительно новых машинах (не старше пяти лет) стоимостью от 3 млн грн. Перечень автомобилей, за которые нужно будет заплатить, до 1 февраля опубликуют на сайте Минэкономики .

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Как напоминает издание Дебет-Кредит, после того, как перечень будет опубликован, следует проверить, есть ли в нем марки соответствующих автомобилей. Ставка налога на один автомобиль в год составляет 25 000 грн (п. 267.4 НКУ). В случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января текущего года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст автомобиля достиг (достигнет) пяти лет ( п. 267.6.7 НКУ).

Например, если пятилетний срок истекает в мае 2025 года, налог уплачивается за период с января по май – за 5 месяцев. Сумма налога за этот период будет составлять 10 416,67 грн (25 000: 12 х 5).

А если не платить налог?

Если не заплатить налог в течение 60 дней, его сумма будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут быть арестованы (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право изъять автомобиль, продать его, с полученной суммы забрать налог, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Чаще всего должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, субсидия на аренду жилья для ВПЛ появится в Украине с 29 января. Но получатели субсидии не должны получать ежемесячную "переселенческую выплату" (3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий).

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