Украинцы обязаны заплатить даже за старые квартиры: сколько и когда

Украинцы в 2024-м до конца августа должны заплатить налоги за свои квартиры и дома. Платить придется тем, у кого площадь жилья превышает установленную норму.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Налог на недвижимость поступает в местные бюджеты, потому местным советам разрешили регулировать ставку. Налоговый кодекс описывает только лимиты: нельзя брать за каждый "лишний" квадрат более 1,5% минималки. "Лишнее" с точки зрения Налогового кодекса все, что больше 60 квадратов для квартиры и 120 – для дома (если у вас есть и дом, и квартира, то общая площадь должна быть до 180 кв. м).

OBOZ.UA изучил решения нескольких десятков городов по ставке налога на недвижимость. Абсолютное большинство оставило установленный НК максимум в 1,5% минималки. Налог следует платить в 2024-м за 2023-й, поэтому учитывают ту минималку, которая была по состоянию на январь прошлого года – 6700 грн.

За каждый "лишний" квадрат придется заплатить 100,5 грн. К примеру, если у вас квартира площадью 80 квадратных метров, то платить нужно всего за 20 квадратов (2010 грн). Для 20 "лишних" квадратов размер налога повышался следующим образом:

в 2022-м (платили за 2021-й) – 1800 грн (90 грн за квадрат);

в 2023-м (за 2022-й) – 1950 грн (97,5 грн за квадрат);

в 2024 (за 2023-й) – 2010 грн (100,5 грн за квадрат);

в 2025-м (за 2024-й) – 2130 грн (106,5 грн за квадрат).

Если вы владеете домом, платить нужно только за ту площадь, которая больше 120 квадратов. Есть важная хитрость: если недвижимость разделена между членами семьи (например, 1/2 квартиры принадлежит жене, а 1/2 – мужу), то лимит применяется для каждого в отдельности.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. Например, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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