Масштабная пенсионная реформа в Украине: в меморандуме с МВФ озвучили сроки

В Украине в 2025-м запустят пенсионную реформу, в результате которой может произойти сокращение многочисленных специальных пенсионных прав, а также будут усилены механизмы поддержки уязвимых групп, включающей консолидацию различных программ социальной помощи.

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"Власти запустят пенсионную реформу до июля 2025 года, с помощью которого они стремятся ввести устойчивую систему... сокращение многочисленных специальных пенсионных соглашений и сокращение юридических рисков, связанных с текущей сложной пенсионной системой", – отмечают в меморандуме с МВФ.

"Бюджет-2025 соответствует программным параметрам, но необходимы конкретные шаги в будущем для достижения необходимой фискальной корректировки на основе доходов. Бюджет-2025 откалиброван в соответствии с приоритетами политики Украины и обязанного финансирования в рамках программы. Любые отклонения из бюджета необходимо будет компенсировать путем зачета", – отмечается в документе.

Отметим, что сейчас проект пенсионной реформы находится на этапе согласования. Его не приняли в правительстве и не направили на рассмотрение в Раду.

Чем новая пенсия после реформы будет отличаться от старой

Сейчас в Украине для всех (кроме "специальных пенсионеров" типа прокуроров, судей, силовиков) пенсию считают по формуле: стаж в годах умножают на 1%, на среднюю зарплату по стране за три последних года и на соотношение собственной зарплаты к средней. К примеру, если у вас есть 35 лет стажа и всю жизнь вы получали среднюю зарплату, на пенсии вы сможете получить 35% от средней зарплаты за три последних года (это 4745 грн).

Главная проблема состоит в том, что средняя зарплата за три последних года через 10 лет будет в разы выше. Ежегодная индексация не позволяет полностью компенсировать такое "устаревание". "По этой причине сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а свыше 90% суммы – из надбавок и доплат, установленных в разные периоды", – говорится в пояснительной записке.

Реформа коснется всех украинцев. Больше всего это повлияет на тех, кто уже давно вышел на заслуженный отдых. Новая формула будет выглядеть так:

пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия;

базовая пенсия = 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас 6160 грн.). Это 1848 грн.;

страховая пенсия = количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за прошлый год / 4200. С 35 годами стажа и средней зарплатой это 4292 грн.

Следовательно, по старой формуле со средней зарплатой и 35 годами стажа можно было получить пенсию в размере 4745 грн, а по новой формуле – 6140 грн ( 4292 + 1848). Но таких пенсий ждать не стоит.

Дело в том, что средств для такого повышения нет. Поэтому в проекте закона прописали: "в период по 28 февраля 2030 г. применяется корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, который применяется при определении стоимости одного балла с даты вступления в силу этого закона и ежегодно с 1 марта". То есть пока пенсии будут ниже, ежегодно правительство должно считать, на какую пенсию хватит средств и, исходя из этого, устанавливать коэффициент. По подсчетам OBOZ.UA, в ближайшие годы установленный коэффициент должен фактически "приравнять" старую и новую формулу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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